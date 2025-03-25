"Сиптоматично": в РФ говорят, что не приняли совместное заявление с США в Эр-Рияде из-за позиции Украины

Заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации РФ Владимир Чижов утверждает, что за 12 часов переговоров делегации вроде бы согласовали совместное заявление, но в итоге не приняли его.

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Совместное заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии 24 марта США и РФ не приняли совместное заявление из-за позиции Украины, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Владимир Чижов. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24", передает 25 марта российское пропагандистское медиа "Главный региональный".

Отмечается, что Чижов назвал встречу американской и российской делегаций в Эр-Рияде "звеном в цепи" контактов между США и РФ, которые начались с телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

"Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично", — заявил российский сенатор.

Официальных сообщений о результатах переговоров от американской и украинской стороны на момент публикации материала не было.

Переговоры в Саудовской Аравии: детали встречи США и РФ

Встреча США и РФ в Саудовской Аравии состоялась 24 марта в закрытом формате, журналистов попросили покинуть зал. Американские СМИ писали, что стороны планируют обсудить "линию контроля" между двумя странами и "меры по укреплению доверия", среди которых возвращение похищенных Россией украинских детей. В Белом доме заявляли, что хотят согласовать достижение прекращения огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства.

Информационное агентство Reuters 25 марта со ссылкой на источники в администрации президента Трампа писало, что в Белом доме анонсировали положительное решение по итогам переговоров с россиянами в Эр-Рияде.