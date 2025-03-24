Закрытая встреча: начались переговоры США и РФ в Саудовской Аравии
Стороны планируют обсудить "линию контроля" между двумя странами, а также "меры по укреплению доверия", в частности возвращение похищенных Россией украинских детей.
В Эр-Рияде в Саудовской Аравии 23 марта начались переговоры между США и РФ по миру в Украине. Об этом сообщает агентство Al Arabiya и Reuters.
"Российская и американская делегации в понедельник, 23 марта, начали переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) по урегулированию кризиса в Украине", — говорится в сообщении Al Arabiya.
Встреча будет закрытой. Журналистов попросили покинуть зал.
Американские СМИ сообщали, что стороны планируют обсудить "линию контроля" между двумя странами, а также "меры по укреплению доверия", в частности возвращение похищенных Россией украинских детей.
Источник, информированный о подготовке переговоров, сообщил, что американскую сторону возглавляют Эндрю Пик, старший директор Совета нацбезопасности Белого дома, и Майкл Антон, высокопоставленный чиновник Госдепа. Они уже встречались с украинской стороной 22 марта.
В Белом доме заявляли, что цель переговоров — достижение прекращения огня в Черном море, что обеспечит свободное судоходство.
Напомним, что ранее сообщалось, на что надеется Трамп в ходе переговоров в Саудовской Аравии.
Также стало известно, что США будут просить вернуть украинских детей из РФ во время переговоров.