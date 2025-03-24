Закрытая встреча: начались переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Стороны планируют обсудить "линию контроля" между двумя странами, а также "меры по укреплению доверия", в частности возвращение похищенных Россией украинских детей.

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В Эр-Рияде в Саудовской Аравии 23 марта начались переговоры между США и РФ по миру в Украине. Об этом сообщает агентство Al Arabiya и Reuters.

"Российская и американская делегации в понедельник, 23 марта, начали переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) по урегулированию кризиса в Украине", — говорится в сообщении Al Arabiya.

Встреча будет закрытой. Журналистов попросили покинуть зал.

Американские СМИ сообщали, что стороны планируют обсудить "линию контроля" между двумя странами, а также "меры по укреплению доверия", в частности возвращение похищенных Россией украинских детей.

Источник, информированный о подготовке переговоров, сообщил, что американскую сторону возглавляют Эндрю Пик, старший директор Совета нацбезопасности Белого дома, и Майкл Антон, высокопоставленный чиновник Госдепа. Они уже встречались с украинской стороной 22 марта.

В Белом доме заявляли, что цель переговоров — достижение прекращения огня в Черном море, что обеспечит свободное судоходство.

Напомним, что ранее сообщалось, на что надеется Трамп в ходе переговоров в Саудовской Аравии.

Также стало известно, что США будут просить вернуть украинских детей из РФ во время переговоров.