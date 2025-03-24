Закрита зустріч: почалися переговори США та РФ у Саудівській Аравії

Сторони планують обговорити "лінію контролю" між двома країнами, а також "заходи зі зміцнення довіри", зокрема повернення викрадених Росією українських дітей.

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В Ер-Ріяді в Саудівській Аравії 23 березня розпочалися переговори між США та РФ щодо миру в Україні. Про це повідомляє агентство Al Arabiya і Reuters.

"Російська і американська делегації в понеділок, 23 березня, почали переговори в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) щодо врегулювання кризи в Україні", — йдеться в повідомленні Al Arabiya.

Зустріч буде закритою. Журналістів попросили покинути залу.

Американські ЗМІ повідомляли, що сторони планують обговорити "лінію контролю" між двома країнами, а також "заходи зі зміцнення довіри", зокрема повернення викрадених Росією українських дітей.

Джерело, поінформоване про підготовку переговорів, повідомило, що американську сторону очолюють Ендрю Пік, старший директор Ради нацбезпеки Білого дому, та Майкл Антон, високопосадовець Держдепу. Вони вже зустрічалися з українською стороною 22 березня.

У Білому домі заявляли, що мета переговорів – досягнення припинення вогню у Чорному морі, що забезпечить вільне судноплавство.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, на що сподівається Трамп в ході переговорів у Саудівській Аравії.

Також стало відомо, що США проситимуть повернути українських дітей з РФ під час перемовин.