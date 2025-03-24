Обговорять "лінію контролю" та тишу у морі: у Reuters розкрили деталі щодо перемовин США і РФ в Ер-Ріяді

За даними агентства, США під час переговорів з РФ намагатимуться досягати прогресу щодо припинення вогню у Чорному морі, а також "заморожування ліній".

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Після зустрічі з українською стороною в Ер-Ріяді, яка відбулася у неділю, 23 березня, наступного дня, 24 березня, запланована зустріч американської делегації з представниками Кремля. Поки українська сторона за підсумками розмови повідомляє про "конструктивну" бесіду, а американські посадовці готуються побачитися з росіянами, щоб обговорити низку питань, які стосуються припинення бойових дій. Серед них і припинення вогню у Чорному морі, як повідомило агентство Reuters 24 березня.

За даними агентства, у Білому домі прагнуть відновити вільне судноплавство у Чорному морі, відтак однією з ключових тем стане припинення вогню саме на цьому напрямку.

"Делегація США намагатиметься досягти прогресу в питанні припинення вогню в Чорному морі і більш широкого припинення насильства у війні в Україні, коли зустрінеться на переговорах з російськими офіційними особами в понеділок", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, за інформацією видання, США будуть обговорювати "замороження ліній там, де вони є", та "заходи зі зміцнення довіри" у стосунках між Америкою та Росією. Тут йдеться зокрема про повернення Україні викрадених Росією дітей, як з'ясували у Reuters.

Також у виданні з'ясували, хто очолює американську делегацію під час перемовин у Саудівській Аравії. За даними Reuters, це Ендрю Пік, старший директор Ради національної безпеки Білого дому, і Майкл Антон, високопоставлений чиновник Державного департаменту.

Російську ж сторону представлятимуть Григорій Карасін, колишній дипломат, який зараз є головою Комітету у закордонних справах Ради Федерації, та Сергій Беседа, радник директора Федеральної служби безпеки.

Про що США розмовляли з українською стороною

Переговори між США та українською стороною відбулися в неділю, 23 березня. Після завершення міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що розмова була "дуже конструктивною" та "змістовною". Серед питань, які обговорювали сторони, була сфера енергетики в Україні.

Раніше Фокус дізнавався, на що сподівається Трамп в ході переговорів у Саудівській Аравії. Про це стало відомо 24 березня.

Також стало відомо, що США проситимуть повернути українських дітей з РФ під час перемовин.