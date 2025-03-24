Обсудят "линию контроля" и тишину в море: в Reuters раскрыли детали о переговорах США и РФ в Эр-Рияде

По данным агентства, США во время переговоров с РФ будут пытаться достигать прогресса по прекращению огня в Черном море, а также "замораживания линий".

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После встречи с украинской стороной в Эр-Рияде, которая состоялась в воскресенье, 23 марта, на следующий день, 24 марта, запланирована встреча американской делегации с представителями Кремля. Пока украинская сторона по итогам разговора сообщает о "конструктивной" беседе, а американские чиновники готовятся увидеться с россиянами, чтобы обсудить ряд вопросов, касающихся прекращения боевых действий. Среди них и прекращение огня в Черном море, как сообщило агентство Reuters 24 марта.

По данным агентства, в Белом доме стремятся восстановить свободное судоходство в Черном море, поэтому одной из ключевых тем станет прекращение огня именно на этом направлении.

"Делегация США будет пытаться достичь прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море и более широкого прекращения насилия в войне в Украине, когда встретится на переговорах с российскими официальными лицами в понедельник", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации издания, США будут обсуждать "замораживание линий там, где они есть", и "меры по укреплению доверия" в отношениях между Америкой и Россией. Здесь речь идет в частности о возвращении Украине похищенных Россией детей, как выяснили в Reuters.

Также в издании выяснили, кто возглавляет американскую делегацию во время переговоров в Саудовской Аравии. По данным Reuters, это Эндрю Пик, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома, и Майкл Антон, высокопоставленный чиновник Государственного департамента.

Российскую же сторону будут представлять Григорий Карасин, бывший дипломат, который сейчас является председателем Комитета по иностранным делам Совета Федерации, и Сергей Беседа, советник директора Федеральной службы безопасности.

О чем США разговаривали с украинской стороной

Переговоры между США и украинской стороной состоялись в воскресенье, 23 марта. После завершения министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что разговор был "очень конструктивным" и "содержательным". Среди вопросов, которые обсуждали стороны, была сфера энергетики в Украине.

Ранее Фокус узнавал, на что надеется Трамп в ходе переговоров в Саудовской Аравии. Об этом стало известно 24 марта.

Также стало известно, что США будут просить вернуть украинских детей из РФ во время переговоров.