Пока Трамп ждет "правильного соглашения", в Кремле говорят о "тяжелых" переговорах впереди, — The Telegraph

В издании отмечают, что Трамп "все больше злится" из-за продолжения обстрелов Украины, но готов ждать "правильного" соглашения.

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Президент США Дональд Трамп не перестал возлагать надежды на свои планы по завершению российско-украинской войны уже до Пасхи: его посол в Москве в воскресенье заявил об оптимистичных надеждах Белого дома на переговоры, которые продолжаются в эти дни в Саудовской Аравии. По его словам, они имеют целью стать базой для дальнейшего окончательного урегулирования конфликта. Однако в Кремле в воскресенье сразу преуменьшили надежды Белого дома. Об этом сообщило издание The Telegraph 23 марта.

По источникам в России корреспонденты узнали, что планы Трампа и Путина по завершению боевых действий несколько расходятся, как и надежды, которые возлагают обе стороны на переговоры в Саудовской Аравии.

Источники в Белом доме сообщили изданию, что Дональд Трамп начинает "все больше сердиться" из-за того, что Россия продолжает массированно обстреливать Украину различными видами вооружения.

"Источники, близкие к господину Трампу, сообщили в воскресенье вечером, что он готов ждать правильного соглашения, но некоторые из них сказали, что он все больше злится из-за продолжения ракетных обстрелов и атак с беспилотников, которые происходят, несмотря на обещания обеих сторон о мини-перемирии", — пишет The Telegraph.

Также в Белом доме считают, что Трамп "будет разочарован" в случае, если и Россия, и Украина будут продолжать обстреливать инфраструктурные объекты друг у друга.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что впереди стороны ждет еще много нюансов для обсуждения. По его словам, стороны, между которыми происходят переговоры, находятся лишь на старте пути, а впереди их ожидают "тяжелые обсуждения".

"Мы только в начале этого пути", — сообщил он.

Что говорят в Украине о переговорах в Саудовской Аравии

Украинская власть считает, что Россия — пока единственная сторона, которая затягивает переговоры по достижению перемирия. Об этом в частности отметил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения 23 марта.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что переговоры в Саудовской Аравии в воскресенье были "очень конструктивными" и "содержательными", добавив, что во время встречи с американской стороной обсудили "ключевые вопросы", в частности по энергетике.

Напомним, 24 марта Фокус сообщал о захвате ВСУ населенного пункта в Белгородской области.

Также 18 марта стало известно о том, что Путин требует прекратить поставки оружия Украине.