С 11 марта было предложение безусловного прекращения огня, РФ "затягивает войну", — Зеленский (видео)

Украинский президент убежден, что такие удары "уже бы прекратились", однако именно РФ продолжает наносить удары и именно Россия является той стороной, кто "затягивает эту войну".

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи в Саудовской Аравии именно Россия является единой стороной переговоров, которая не выполняет предложение прекращения огня и затягивает ведение боевых действий. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении.

По словам Зеленского, что после прошедшей встречи в Саудовской Аравии, в Джидде, "абсолютно всем в мире понятно, что Россия — единственная, кто затягивает эту войну".

"Уже с 11 марта есть предложение безусловного прекращения огня, и такие удары уже бы прекратились. Но именно Россия продолжает все это", — отметил глава государства.

Президент отмечает, что нужно осуществлять больше давления на Россию, чтобы "этот террор прекратился". Возможность этого давления, по мнению Зеленского, зависит "от всех партнеров — от Америки, от Европы, от других в мире".

Ранее стало известно, что делегации США и Украины начали встречу в Саудовской Аравии. По словам Рустема Умерова, ключевыми вопросами будут вопросы безопасности энергетики и инфраструктуры Украины, а также обсуждение ряда "сложных технических вопросов".

Впоследствии сообщалось, как проходят переговоры Украины и США в Эр-Рияде. СМИ сообщалось о скором завершении переговоров между США и Украиной, продолжительность которых была не более чем полтора часа. Вместе с тем, украинская сторона отмечает о перерыве.