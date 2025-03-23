"Работаем над рядом вопросов": делегации США и Украины начали встречу в Эр-Рияде, — Умеров

По словам главы Минобороны, ключевыми вопросами будут вопросы безопасности энергетики и инфраструктуры Украины, а также обсуждение ряда "сложных технических вопросов".

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в столице Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегации. Об этом он написал в своем Facebook.

"Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде. Мы выполняем директиву Президента Украины по приближению справедливого мира и укрепления безопасности", — написал Умеров.

Умеров о начале встречи делегаций в Эр-Рияде (фото: скриншот Facebook)

По словам министра, сейчас предметом обсуждений станут "предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры", а на повестке дня будут также обсуждаться ряд сложных технических вопросов.

Умеров добавил, что в составе украинской делегации присутствуют "специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент".

Впоследствии "Суспільне" со ссылкой на источники в Офисе президента сообщило, что кроме вышеупомянутых тем, о которых написал Умеров, возможно "успеют охватить и вопросы Черного моря".

"В целом Украина уже приняла позицию безусловного прекращения огня. Сейчас важно, чтобы россияне перестали говорить "нет" и выдвигать никому не нужные условия. А это уже могут обеспечить американцы", — добавил собеседник журналистов.

Ранее сообщалось, что советник Трампа Стив Уиткофф назвал ключевую проблему остановки войны с РФ. Он убежден, что уже на следующей неделе может быть согласован мораторий на удары в Черном море.

Впоследствии стало известно, что делегации Украины и США проведут встречу в Эр-Рияде. По данным журналистов Reuters, встреча будет предшествовать переговорам делегаций США и РФ 24 марта. На ней планируется поднять вопрос частичного прекращения огня.