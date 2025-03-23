"Працюємо над низкою питань": делегації США та України розпочали зустріч в Ер-Ріяді, — Умєров

За словами глави Міноборони, ключовими питаннями будуть питання безпеки енергетики та інфраструктури України, а також обговорення низки "складних технічних питань".

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в столиці Саудівської Аравії розпочалася зустріч української та американської делегації. Про це він написав у своєму Facebook.

"Ми розпочали зустріч з американською командою в Ер-Ріяді. Ми виконуємо директиву Президента України щодо наближення справедливого миру та зміцнення безпеки", — написав Умєров.

Умєров про початок зустрічі делегацій в Ер-Ріяді (фото: скриншот Facebook)

За словами міністра, наразі предметом обговорень стануть "пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури", а на порядку денному будуть також обговорюватися низка складних технічних питань.

Умєров додав, що в складі української делегації присутні "фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент".

Згодом "Суспільне" з посиланням на джерела в Офісі президента повідомило, що крім вищезазначених тем, про які написав Умєров, можливо "встигнуть охопити й питання Чорного моря".

""Загалом Україна вже прийняла позицію безумовного припинення вогню. Зараз важливо, щоб росіяни перестали казати "ні" та висувати нікому не потрібні умови. А це вже можуть забезпечити американці", — додав співрозмовник журналістів.

Раніше повідомлялося, що радник Трампа Стів Віткофф назвав ключову проблему зупинки війни з РФ. Він переконаний, що вже наступного тижня може бути узгоджений мораторій на удари у Чорному морі.

Згодом стало відомо, що делегації України та США проведуть зустріч в Ер-Ріяді. За даними журналістів Reuters, зустріч передуватиме переговорам делегацій США та РФ 24 березня. На ній планується порушити питання часткового припинення вогню.