Україна та США ввечері 23 березня проведуть переговори в Ер-Ріяді, — Reuters

У виданні зазначають, що зустріч передуватиме переговорам делегацій США та РФ 24 березня. На ній планується порушити питання часткового припинення вогню.

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Очікується, що делегації України та Сполучених Штатів Америки зустрінуться в Саудівській Аравії пізно ввечері в неділю, 23 березня. Метою їх зустрічі буде можливе часткове припинення вогню між Україною та Росією, пише Reuters.

Українську делегацію на зустрічі очолить міністр оборони Рустем Умеров. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що цей факт дозволить Києву діяти "дуже швидко та дуже предметно".

Загалом зустріч розглядають як суто технічну. Вона передуватиме переговорам делегацій США та Росії, які заплановані на понеділок, 24 березня.

Переговори щодо 30-денного перемир'я: деталі

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло зазначив, що зустріч української та американської делегації щодо припинення ударів по енергооб'єктах на 30 днів відбудеться в Саудівській Аравії 24 березня.

За інформацією радника президента Російської Федерації із зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова, від Росії візьмуть участь сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа. Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що регламент 30-денного перемир'я буде узгоджено на рівні адміністрацій США, України та РФ якнайшвидше, але російська сторона може затягувати час.

Попри розмови про можливе майбутнє перемир'я у ніч на суботу 22 березня росіяни атакували українські міста 179-ма ударними БпЛА. Найбільше від російської атаки постраждало Запоріжжя.

Крім цього, у ніч на 23 березня росіяни атакували українські міста 147-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. В результаті постраждали Київська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька області.