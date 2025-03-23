РФ масовано ударила по Києву "Шахедами": всі подробиці (фото)

За словами мера Віталія Кличка, падіння уламків зафіксовано у трьох районах столиці. Відомо про щонайменше сімох постраждалих та двох загиблих внаслідок обстрілу.

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Ввечері 22 березня та після опівночі російська армія завдала масованого удару по українській столиці дронами-камікадзе типу "Шахед". У Києві пролунали потужні вибухи, активно працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі. Внаслідок обстрілу зафіксовані падіння уламків ударних дронів у кількох районах столиці, через що зайнялися пожежі та є постраждалі і загиблі. Фокус зібрав інформацію щодо наслідків ворожого обстрілу Києва.

Атака на столицю почалася ще близько 21:00 години 22 березня: у місті пролунали вибухи, працювала ППО, однак про наслідки ударів перших груп БпЛА інформації не надходило.

Близько опівночі атака на столицю продовжилася — пролунала серія потужних вибухів, міський голова Віталій Кличко та КМВА повідомляли про пожежі у різних районах столиці.

Після 02:00 міський голова оприлюднив інформацію щодо підтверджених наслідків атаки по столиці. За його словами, уламки безпілотників пали у Дніпровському, Голосіївському та Подільському районах Києва.

Уламки "Шахедів" впали на житлові багатоповерхівки у Дніпровському та Подільському районах столиці. У Голосіївському вони впали на територію промислової зони, у Дніпровському також зафіксоване падіння на заклад громадського харчування.

Також Кличко повідомив, що через атаку є щонайменше семеро постраждалих у столиці.

"Одного із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці", — зазначив він.

Анонімний місцевий Telegram-канал також оприлюднив відео, на якому видно, як через займання в одній із багатоповерхівок у Дніпровському районі столиці на верхньому поверсі живцем горить людина (відео не публікується з етичних міркувань). Звідти долинають гучні крики. Інформація наразі не підтверджена.

Близько 03:00 години у ДСНС повідомили про наслідки ворожого обстрілу Києва. За інформацією відомства, загинуло щонайменше двоє людей: одна жінка у Дніпровському районі та один чоловік у Голосіївському.

У Подільському та Дніпровському районах наразі вдалося ліквідувати пожежі, у Голосіївському та інших ліквідація наслідків ворожих обстрілів триває.

Оперативні служби продовжують працювати на місцях. Інформація щодо постраждалих оновлюється.

Атака по Київській області

Також під час нічного обстрілу росіяни вдарили по Бучанському районі Київської області, внаслідок чого є двоє постраждалих та ушкоджено житлові будівлі.

Під обстрілом на Київщині також опинився Фастівський район, де ушкоджено житловий будинок. У Броварському районі Київщини оперативні служби ліквідували пожежу на підприємстві.

Нагадаємо, увечері 23 березня російська армія обстріляла Запорізьку область. Внаслідок атаки населені пункти залишилися без світла.

Вчора, 22 березня, росіяни також атакували масовано Запоріжжя ударними дронами.