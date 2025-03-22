Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих та загиблих зросла, деталі (фото, відео)

Через ворожий обстріл Запоріжжя є загиблі та поранені, серед них — діти: найменшому постраждалому всього дев'ять місяців.

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Ввечері 21 березня російська армія масовано атакувала місто Запоріжжя ударними дронами-камікадзе: всього понад 10 ударів здійснив ворог по місту, через що трапилося займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури тощо. Також постраждали люди: відомо щонайменше про трьох загиблих та дванадцять поранених, серед них є діти. Фокус зібрав інформацію щодо російської атаки по місту.

Повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА в області оголосили ще близько 18:30 години.

Ближче до 21:00 години ударні дрони долетіли до обласного центру, де пролунала серія вибухів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що працює протиповітряна оборона.

Невдовзі Федоров повідомив про перші наслідки ворожої атаки. За його словами, спершу відомо було про трьох постраждалих.

Скріншот | допис Федорова

Згодом кількість постраждалих зросла до п'яти. Паралельно ворог атакував прифронтові території Запорізького району з бортів тактичної авіації, як повідомляли в ОВА. Також у відомстві показали перші фото наслідків атаки по місту.

Запорізька ОВА Запорізька ОВА

Оперативні служби продовжують роботу. За словами Федорова, люди звертаються до медиків за допомогою з опіками, мінно-вибуховими травмами, контузією.

"Одна жінка у вкрай важкому стані. Шестеро людей у стані середньої важкості. Загалом до лікарів звернулися уже дев'ятеро поранених", — повідомив голова Запорізької ОВА.

Також у відомстві зазначили, що обстріл забрав життя двох місцевих мешканців. Серед них дитина, 14-річна дівчинка. Також є постраждале немовля, якому всього дев'ять місяців.

Рятувальники та медики працюють на місці: ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває. У ДСНС повідомили, що до цього залучено всього 63 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Оновлено: близько 01:10 у ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи завершено: кількість загиблих зросла до трьох.

Нагадаємо, увечері 21 березня росіяни також атакували "Шахедами" столицю. Там пролунала серія вибухів, в одному з районів міста здійнялася пожежа.

Також раніше стало відомо, що російська армія змінила тактику та почала бити по українських містах більшою кількістю озброєння. Зокрема під такою атакою 20 березня опинилося місто Кропивницький.