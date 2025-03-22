Російська армія атакує Україну "Шахедами": у столиці здійнялася пожежа, що відомо (фото)

Під атакою опинилися різні українські міста: найбільше постраждало Запоріжжя, де є загиблі та поранені, також під ударом була українська столиця.

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Увечері 21 березня російська армія запустила ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" із різних напрямків, які атакують українські регіони. Вибухи було чутно у Запорізькій, Полтавській, Київській та інших областях. Дрони атакували зокрема столицю, де пролунало кілька вибухів та працювала протиповітряна оборона. Фокус зібрав інформацію щодо ворожого обстрілу Києва.

Близько 21:55 години мешканці столиці почули звуки вибухів. Міський голова Києва Віталій Кличко попередив у своєму Telegram-каналі, що на лівому березі працює ППО та закликав киян перебувати у безпечних місцях.

Невдовзі стало відомо про перші наслідки ворожого обстрілу столиці. У мерії повідомили, що внаслідок атаки "Шахедами" в одному із районів міста зайнялася пожежа.

На місце пожежі виїхали всі оперативні служби, зокрема працівники ДСНС, які займалися ліквідацією наслідків атаки по столиці. Невдовзі у відомстві показали місце займання.

ДСНС | Наслідки атаки по Києву ДСНС | Наслідки атаки по Києву

За уточненою інформацією, внаслідок атаки постраждала багатоповерхова житлова будівля у Подільському районі столиці. Займання відбулося на третьому поверсі багатоповерхівки. Звідти вогонь, за словами рятувальників, перекинувся на мансардний поверх споруди. Загальна площа займання у столиці охопила 100 квадратних метрів, як зазначили у відомстві.

Вогнеборцям вдалося евакуювати з місця пожежі чотирьох людей. Обійшлося без жертв та постраждалих, за медичною допомогою ніхто не звертався.

Пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, як повідомив міський голова.

Невдовзі у столиці та в області було чутно ще звуки вибухів. За попередньою інформацією, працювала протиповітряна оборона по ворожих "Шахедах".

Повітряна тривога наразі продовжується, загроза застосування ударних безпілотників триває.

Нагадаємо, увечері 21 березня росіяни також масовано атакували Запоріжжя. Там пролунала низка вибухів, внаслідок ударів зайнялася пожежа, є загиблі та поранені.

Зазначимо, що росіяни також атакували Запорізький район увечері 20 березня: військові скинули на прифронтові населені пункти авіаційні керовані бомби.