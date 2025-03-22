Российская армия атакует Украину "Шахедами": в столице поднялся пожар, что известно (фото)

Под атакой оказались разные украинские города: больше всего пострадало Запорожье, где есть погибшие и раненые, также под ударом была украинская столица.

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Вечером 21 марта российская армия запустила ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" с разных направлений, которые атакуют украинские регионы. Взрывы были слышны в Запорожской, Полтавской, Киевской и других областях. Дроны атаковали в частности столицу, где прозвучало несколько взрывов и работала противовоздушная оборона. Фокус собрал информацию о вражеском обстреле Киева.

Около 21:55 часов жители столицы услышали звуки взрывов. Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил в своем Telegram-канале, что на левом берегу работает ПВО и призвал киевлян находиться в безопасных местах.

Вскоре стало известно о первых последствиях вражеского обстрела столицы. В мэрии сообщили, что в результате атаки "Шахедами" в одном из районов города загорелся пожар.

На место пожара выехали все оперативные службы, в частности работники ГСЧС, которые занимались ликвидацией последствий атаки по столице. Вскоре в ведомстве показали место возгорания.

ГСЧС | Последствия атаки по Киеву ГСЧС | Последствия атаки по Киеву

По уточненной информации, в результате атаки пострадало многоэтажное жилое здание в Подольском районе столицы. Возгорание произошло на третьем этаже многоэтажки. Оттуда огонь, по словам спасателей, перекинулся на мансардный этаж здания. Общая площадь возгорания в столице охватила 100 квадратных метров, как отметили в ведомстве.

Пожарным удалось эвакуировать с места пожара четырех человек. Обошлось без жертв и пострадавших, за медицинской помощью никто не обращался.

Пожар удалось локализовать и ликвидировать, как сообщил городской голова.

Вскоре в столице и в области были слышны еще звуки взрывов. По предварительной информации, работала противовоздушная оборона по вражеским "Шахедам".

Воздушная тревога пока продолжается, угроза применения ударных беспилотников продолжается.

Напомним, вечером 21 марта россияне также массированно атаковали Запорожье. Там прогремел ряд взрывов, в результате ударов загорелся пожар, есть погибшие и раненые.

Отметим, что россияне также атаковали Запорожский район вечером 20 марта: военные сбросили на прифронтовые населенные пункты авиационные управляемые бомбы.