Россияне массово атаковали Запорожье дронами: есть погибшая и раненые (фото, видео)

В трех местах в Запорожье во время обстрела вспыхнули пожары. Из шестерых госпитализированных пострадавших двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Related video

В результате атаки РФ на Запорожье вечером 21 марта подверглись разрушениям жилые дома. Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, еще шесть человек госпитализированы с травмами, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.

"Атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека. Только что спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело женщины", — сообщил Федоров.

По информации главы ОГА, по состоянию на 22:43 было известно о шести госпитализированных пострадавших, из которых трое находились в тяжелом состоянии, двое из них — в крайне тяжелом. Из-за российского обстрела в Запорожье произошло три возгорания, спасатели ликвидируют последствия.

Глава Запорожской ОГА сообщил о гибели женщины из-за удара РФ по Запорожью Фото: Скриншот

О работе противовоздушной обороны в Запорожской области глава ОГА сообщал в 21:02. На момент публикации материала воздушная тревога в области продолжалась.

Во время обстрела Запорожья российскими БПЛА погибла женщина Фото: Запорожская ОВА Спасатели ликвидируют последствия атаки российских БПЛА на Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Атака РФ 21 марта: под ударом Киев: под ударом Киев

О работе ПВО в столице вечером 21 марта сообщал городской голова Киева Виталий Кличко. Из-за падения обломков вражеского дрона произошел пожар на верхнем этаже четырехэтажного дома в Подольском районе, писал мэр. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, во время массированного обстрела российскими ударными БПЛА 20 марта в Одессе находился президент Чехии Петр Павел. Во время встречи чешского лидера с высокопоставленными украинскими чиновниками оккупанты запустили три группы "Шахедов".

Вечером 20 марта россияне атаковали Запорожский район авиабомбами. Спасатели вытащили из-под завалов одного из домов домашнюю собаку.