ВС РФ атаковали Запорожский район авиабомбами: ГСЧС спасла собаку из-под завалов (фото, видео)

Россияне сбросили КАБ на гражданские объекты: пострадали жилые дома, на месте загорелся пожар. Также сообщают о раненых в результате атаки.

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Вечером 20 марта российская армия атаковала Запорожский район: прозвучало несколько взрывов в прифронтовых населенных пунктах. Россияне били по гражданским объектам, применяя управляемые авиабомбы. По меньшей мере пять человек травмированы в результате атаки, также среди пострадавших — домашний пес, которого спасателям удалось вытащить из-под завалов в одном из домов, попавших под удар. Фокус собрал информацию об атаке по району.

Около 20:00 часов в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА типа "Шахед". Еще через некоторое время, около 21:30, появилась опасность из-за активности вражеской тактической авиации, как сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины.

Управляемые авиабомбы, которые россияне сбрасывали с бортов тактической авиации, направлялись в направлении Запорожья. В районе города прозвучала серия взрывов.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что по меньшей мере 4 взрыва было слышно в районе областного центра.

Скриншот | сообщение главы ОВА

Около 22:30 часов в ОГА сообщили о первых последствиях атаки по району. По данным ведомства, повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и здания на территории дачного кооператива. Также отметили, что есть двое раненых местных жителей в результате обстрела, среди них — ребенок.

После 23:00 часов в районе снова было громко: ВС РФ снова применили тактическую авиацию, чтобы сбросить управляемые авиабомбы на прифронтовые населенные пункты в области. В ОВА сообщили, что враг еще трижды попал по гражданским объектам громады, из-за чего повреждены по меньшей мере три жилых дома.

ГСЧС ГСЧС

В ГСЧС уточнили последствия вражеского обстрела Запорожского района. Там отметили, что раненых всего пятеро, среди них три женщины, мужчина и ребенок.

Также в ведомстве поделились историей спасения домашнего животного, которое пострадало из-за вражеского обстрела. Им оказался лохматый песик, который из-за ударов оказался под завалами. Животное не могло выбраться самостоятельно и жалобно скулило.

Спасатели помогли собаке и отдали ее хозяину, который все это время был рядом и ждал своего любимца.

Напомним, также вечером россияне атаковали массированно Одессу "Шахедами", из-за чего в городе начались пожары в нескольких районах.

Также ночью 21 марта стало известно о пожаре на важном объекте газотранспортной системы РФ.