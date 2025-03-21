Горит "мостик", через который российский газ направлялся в Европу: атакован важный объект РФ (видео)

Огромный столб дыма виден за десяток километров от Сумской области: под атакой оказался объект газотранспортной системы РФ.

Related video

Вечером 20 марта был атакован важный объект газотранспортной системы России: газоизмерительная станция "Суджа", расположенная недалеко от границы между Сумской областью Украины и Курской областью России, оказалась под ударом, там поднялся масштабный пожар, кадры которого облетели сеть. По словам россиян, объект пострадал в результате ударов ВСУ, однако никаких подтверждений этому пока нет. Фокус собрал информацию об объекте и случившемся инциденте.

Около полуночи в Telegram-каналах и российских СМИ начали распространять новость об атаке по станции "Суджа", расположенной в Курской области. На кадрах видно, как на месте взрыва занялся масштабный пожар.

Российские каналы сообщили, что якобы украинская армия нанесла удары по станции, однако каким именно вооружением — не сообщается. Также российская сторона не предоставила никаких подтверждений относительно того, что именно ВСУ ударили по этому объекту.

Официальные российские каналы и местные власти пока не предоставляли комментариев относительно атаки по станции. Украинская сторона пока также официально не высказывалась относительно инцидента.

Через ГТС "Суджа" россияне транспортировали газ даже во время полномасштабной войны

В августе 2024 года издание BBC обнародовало большую публикацию, в которой говорилось о масштабах транзита российского газа через территорию Украины во время полномасштабной войны. Журналисты выяснили, что именно станция "Суджа" остается одним из ключевых игроков в этой сфере, ведь именно благодаря ей российский "Газпром" транспортирует свой газ в другие страны. Тогда объем транзита достигал 37,3 млн куб. м.

Вместе с тем, как выяснили журналисты, в РФ отмечали о том, что транзит газа происходит через другой пункт — в Сохранивке Ростовской области, через которую могли бы идти до 30 млн кубов газа ежедневно. Однако этот пункт, по состоянию на август 2024 года, в "Газпроме" не привлекали: причиной стала оккупация Луганской области. Поэтому россияне использовали именно ГТС "Суджу" для своих целей.

Также в издании обнародовали карту, на которой видно удаленность станции "Суджа" от украинской границы.

BBC | расположение станции "Суджа"

Информация о последствиях взрыва на ГТС "Суджа" уточняется.

Напомним, ранее Фокус выяснял темпы поставок российского газа через Украину в Европу.

Также в декабре 2024 года Фокус сообщал, будет ли продолжаться транзит российского газа через Украину в 2025 году.