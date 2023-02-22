Темпы нарастают: "Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину в Европу

В феврале 2023 года поставки российского газа через Украину выросли на 72%, если сравнивать с показателями в конце января. При этом для транзита ресурса все еще используется одна из двух точек входа в ГТС Украины.

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Российский "Газпром" в среду, 22 февраля, увеличил транзит "голубого топлива" через газотранспортную систему Украины в страны Европы, обновив максимум с начала января 2023 года. Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Так, Украина приняла заявку от российской стороны на транзит газа на среду объемом 42,2 млн кубометров. Накануне объемы составляли 40,3 млн кубометров, еще за день до этого – 39,2 млн кубометров. Как итог — в феврале поставки российского газа через Украину выросли на 72% по сравнению с показателем конца января. Таким образом российский газовый монополист восстанавливает показатели 2022 года, которые фиксировались еще в марте.

Также отмечается, что объемы транзита газа даже приблизились к техническому максимуму прокачки. Впрочем, для транспортировки "голубого топлива" по-прежнему используется всего одна из двух точек входа в ГТС Украины – станция Суджа, по которой Россия поставляет газ в Китай.

"Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС Суджа, — 42,1 млн куб. м на 22 февраля. Заявка на ГТС Сохрановка отклонена", — сказано в сообщении издания.

При этом по действующему контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" функционирует формула "качай или плати", по которой российская компания должна прокачивать через ГТС Украины 40 млрд кубометров газа в год или около 109 млн кубометров в сутки.

Отметим, что с мая 2022 года до начала 2023 объем транзита российского газа через ГТС Украины стабильно находился в диапазоне 40-43 млн куб. м в сутки. Впервые объемы транзита начали снижаться с 4 января: сначала до 35,5 млн куб. м в сутки, а в скоре заявленные мощности были снижены до 32,6 млн куб. м.

Тем временем потребление природного газа с августа 2022 года по январь 2023 года в европейских странах снизилось на 19,3% по сравнению с предыдущими годами. По сравнению с данными за 2017-2022 годы европейцам удалось снизить потребление газа за каждый месяц.

Также напомним, что 17 февраля издание Bloomberg сообщило о снижении стоимости топлива в Европе до минимума. Котировки газовых контрактов тогда зафиксировали на самой низкой отметке за 17 месяцев — $560 за тысячу кубометров.