Потребление газа в Европейском Союзе снизилось почти на 20%, — Евростат (инфографика)

Больше всего потребление газа упало в Финляндии, Литве и Швеции. Финны использовали более чем вполовину меньше газа в этом году.

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Потребление природного газа с августа 2022 года по январь 2023 года в европейских странах снизилось на 19,3% по сравнению с предыдущими годами. Совет ЕС стремится снизить потребление газа в период холодов до 15%, и европейцы успешно выполняют план. Об этом сообщили в Евростате.

Наименьшее снижение потребления среди европейских стран в Ирландии — менее одного процента. В нескольких странах население использовало меньше газа по сравнению с прошлыми годами, однако добиться желаемого показателя не удалось: потребление газа в Испании упало на 13,7%, а в Словении — на 14,2%.

[ + – ] Показатели снижения потребления газа странами ЕС

Самыми бережливыми показали себя финны, литовцы и шведы. В Финляндии потребление природного газа упало на 57,3%, в Литве – на 47,9%, а в Швеции – на 40,2%. Совершенно не справились с задачей и потребляли газ даже больше, чем обычно, в Словакии и Республике Мальта.

По сравнению с данными за 2017-2022 годы европейцам удалось снизить потребление газа за каждый месяц. Даже в самый холодный январь, указывает статистика, в ЕС использовали газа гораздо меньше обычного — на 22,1%.

[ + – ] Показатели снижения потребления газа странами ЕС Фото: Евростат

Зачем европейцы экономят газ?

Как сообщалось ранее в европейском СМИ, стремление снизить потребление газа в Европе связано с ухудшением отношений с Россией. В ЕС готовились к полному прекращению поставок российского газа. Процент четко просчитали: именно 15% от среднего потребления европейским странам нечем было обеспечить. Это около 45 млн кубометров газа.

"Газ является ведущим источником отопления в ЕС. Он также используется для производства электроэнергии в той или иной степени", — писали иностранные журналисты.

Напомним, 17 февраля издание Bloomberg сообщило о снижении стоимости топлива в Европе до минимума. Котировки газовых контрактов тогда зафиксировали на самой низкой отметке за 17 месяцев — $560 за тысячу кубометров. На фоне резкого роста цены на газ после ограничений поставки его из России снижение составило более 80%. Однако стоимость еще может возрасти в случае продолжительных холодов или проблем с снабжением.

14 февраля также в СМИ рассказали, что доходы российского монополиста "Газпром" от экспорта газа в Европу могут упасть почти вдвое. Поставки российского газа в европейские страны снизились после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, однако с западными санкциями это не связано. Россия сама ограничила экспорт горючего в ЕС. "Газпром" поделился с журналистами, что в 2022 году экспортировал в Европу на 45% меньше, чем в 2021 году.