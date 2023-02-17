Россия снова проигрывает в газовой войне: стоимость топлива в Европе снизилась до минимума

Газ еще может подорожать, если до конца зимы будет длительная холодная погода или возникнут перебои с поставками. На стоимость ресурса также может повлиять конкуренция с Азией за сжиженный газ.

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Котировки газовых контрактов в пятницу, 17 февраля, зафиксированы на отметке ниже $560 за тысячу кубометров. Это самое низкое значение за последние 17 месяцев, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, с момента августовского пика в 2022 году, когда котировки подорожали до $3,5 тыс. на фоне ограничений поставок из России в Европу, цены снизились более чем на 80%.

Перекрытие газовых потоков со стороны РФ вызвало опасения, что Европе будет сложно заполнить газовые хранилища и пройти отопительный сезон. Но относительно теплая зима, а также успешные попытки европейских стран снизить энергопотребления и приток сжиженного природного газа из США в Катар несколько снизили проблему.

Отмечается, что стоимость базовых фьючерсов на март 2023 снизилась на 4,8% — до 49,5 евро за МВт-ч, или $555,73 за тысячу кубов. Это — самый низкий уровень закрытия с конца августа 2021 года. Газ в Европе с началом 2023 года подешевел почти на 35%.

Впрочем, энергоресурс еще может подорожать, если до конца зимы будет длительная холодная погода или возникнут перебои с поставками газа. На стоимость ресурса также может повлиять конкуренция с Азией за сжиженный газ.

Но сейчас достаточные запасы газа в хранилищах обеспечивают буфер для Европы, поэтому, как пишет Bloomberg, есть все основания для того, что Европа без особых проблем также пройдет зиму 2023/2024.

Ситуация с газом в Европе

В начале 2023 года представитель Еврокомиссии Тим Макфи рассказывал, что европейские хранилища заполнены газом примерно на 84%. По его словам, Евросоюз планировал заполнить свои газохранилища на 80% до ноября, но цель была значительно превышена: в последний месяц осени 2022 года ЕС заявлял, что его газохранилища заполнены почти на 96%.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину лидеры Евросоюза неоднократно заявляли, что хотят сократить зависимость от российских энергоносителей или же полностью отказаться от них. В частности правительство Германии сообщило, что с 1 января 2023 страна вообще не получает российскую нефть по трубопроводу.

Также Фокус писал, почему доходы Российской Федерации от продажи газа странам Европы в 2023 году могут рухнуть в два раза.