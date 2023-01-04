Россия теряет влияние в Европе: кто из стран отказался от нефти агрессора

Правительство Германии отмечает, что ранее 55% всего импорта газа, 50% импорта угля и 35% импорта нефти в страну приходилось именно на Россию.

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На фоне войны в Украине страны Европейского Союза не раз заявляли, что хотят сократить зависимость от российских энергоносителей или же вовсе отказаться от них. Но по состоянию на 1 января 2023 года вообще не получает российскую нефть по трубопроводу только Германия. Об этом сообщает Федеральное правительство Германии.

"Еще один важный шаг на пути к климатической и кризисной поставке энергии", – говорится в сообщении.

Правительство Германии также отмечает, что ранее 55% всего импорта газа, 50% импорта угля и 35% импорта нефти в страну приходилось именно на Россию.

Отметим, что о намерении прекратить импорт российской нефти в Германии заявляли еще в июне 2022 года. Заместитель министра финансов страны Йорг Кукис тогда говорил, что Германия сосредоточиться на развитии законодательство в сфере возобновляемых источников энергии.

Эмбарго на российскую нефть

С 5 декабря 2022 года действует нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Это значит, что страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если она была куплена по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Тем временем инжиниринговая компания из Франции GTT объявила о прекращении работы в России. По мнению аналитика энергетических рынков Максима Белявского, теперь агрессор будет окончательно заблокирован в части LNG-инфраструктуры и флота по перевозке сжиженного природного газа. Кроме того, как отметил Белявский, будут разорваны долгосрочные контракты на примерно 11,2 млрд куб.м природного газа/год,

Также сообщалось, что зз-за международных санкций объемы поставок сырой нефти из России рухнули до самого низкого уровня за 2022 год. Чтобы как-то компенсировать финансовые убытки от наложенных ограничений ЕС, Москва пытается договориться об увеличении поставок топлива в Турцию, Индию и Китай.