Проблемы России не заканчиваются: экспорт нефти из РФ рухнул теперь не только из-за санкций

Чтобы как-то компенсировать финансовые убытки от наложенных ограничений ЕС, Москва пытается договориться об увеличении поставок топлива в Турцию, Индию и Китай.

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Из-за международных санкций объемы поставок сырой нефти из России рухнули до самого низкого уровня за 2022 год. Резкое снижение произошло в последние четыре недели, то есть проблемы с поставками "черного золота" возникли у РФ еще в конце прошлого года. И кроме санкций повлияла на это еще и погода, сообщает издание Bloomberg.

Например, порт в поселке Козьмино в Приморском крае не использовался около 11 дней в последний месяц 2022 года, и был закрыт для погрузки нефти из-за мощного шторма.

"Морской экспорт российской нефти снизился приблизительно на 117 000 баррелей в день, до 2,615 миллиона баррелей", – говорят экономические аналитики.

В Москве уже пытаются компенсировать финансовые потери и предлагают Турции, Индии и Китаю покупать у страны-агрессора больший объем нефти. При этом, по данным Bloomberg, если учесть наложенные на РФ ограничения в плане поставок нефти получается, что поставки сокращаются в третий раз только за минувший месяц.

Напомним, 1 января посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что по итогам 2022 года страны Европейского союза на 90% сократили поставки "черного золота" из РФ. При этом дипломат добавил, что Москва может продавать нефть другим странам, но по сниженной стоимости.

Тем временем президент РФ Владимир Путин на фоне убытков из-за санкций, 30 декабря 2022 года разрешил покупателям природного газа из так называемых "недружественных" стран оплачивать долги в иностранной валюте, частично отменив требование об оплате только в рублях.