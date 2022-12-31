Путин разрешил "недружественным" странам оплачивать долги за газ в иностранной валюте

Сообщается, что погашение долга не дает оснований для возобновления поставок российского газа покупателям, не соответствующим другим требованиям указа Путина

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Президент России Владимир Путин разрешил покупателям природного газа из так называемых "недружественных" стран оплачивать долги в иностранной валюте, частично отменив требование об оплате только в рублях. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что погашение долга не дает оснований для возобновления поставок российского газа покупателям, не соответствующим другим требованиям указа Путина. Об этом говорится в поправках, которые были опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

В материале говорится, что Путин шокировал европейский газовый рынок в конце марта, подписав указ о полном переходе на рублевые платежи за российский трубопроводный газ.

Сообщается, что российский газовый гигант "Газпром" приостановил поставки газа клиентам в Польше, Болгарии, Финляндии, Нидерландах и Дании, а также поставки в Германию по контракту с "Shell Energy Europe" после того, как компании отказались выполнять указ.

С другой стороны, как пишет в материале, другие европейские компании открыли специальные счета в рублях и иностранной валюте в АО "Газпромбанк", уполномоченном на осуществление расчетов за природный газ.

Ранее Фокус писал, что курс российского рубля упал до восьмимесячного минимума. Российская валюта колебалась ниже 72 за доллар, снизившись на 18% с начала декабря и достигнув самого слабого уровня с конца апреля.

Еще напомним, что цена на газ в Европе впервые с вторжения в Украину снизилась до минимума. За два дня до начала полномасштабной войны, 22 февраля, газ на TTF торговался на уровне 79,9 евро за мегаватт-час, но 24 февраля котировки "прыгнули" до 128 евро.

Также сообщалось, что в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергетики после обстрелов. Там сообщили, что РФ не достигает своих целей. Так, сейчас значительная часть генерирующих мощностей в системе восстановлена.