Путін дозволив "недружнім" країнам оплачувати борги за газ в іноземній валюті

Повідомляється, що погашення боргу не дає підстав для відновлення постачання російського газу покупцям, які не відповідають іншим вимогам указу Путіна.

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Президент Росії Володимир Путін дозволив покупцям природного газу із так званих "недружніх" країн оплачувати борги в іноземній валюті, частково скасувавши вимогу про оплату лише в рублях. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що погашення боргу не дає підстав для відновлення постачання російського газу покупцям, які не відповідають іншим вимогам указу Путіна. Про це йдеться у поправках, опублікованих на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

У матеріалі йдеться про те, що Путін шокував європейський газовий ринок наприкінці березня, підписавши указ про повний перехід на рублеві платежі за російський трубопровідний газ.

Повідомляється, що російський газовий гігант "Газпром" призупинив постачання газу клієнтам у Польщі, Болгарії, Фінляндії, Нідерландах та Данії, а також постачання до Німеччини за контрактом із "Shell Energy Europe" після того, як компанії відмовилися виконувати указ.

З іншого боку, як пише у матеріалі, інші європейські компанії відкрили спеціальні рахунки в рублях та іноземній валюті в АТ "Газпромбанк", уповноваженому на здійснення розрахунків за природний газ.

Раніше Фокус писав, що курс російського рубля впав до восьмимісячного мінімуму. Російська валюта коливалася нижче 72 за долар, знизившись на 18% з початку грудня і досягнувши найслабшого рівня з кінця квітня.

Ще нагадаємо, що ціна на газ у Європі вперше з вторгнення в Україну знизилася до мінімуму. За два дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого, газ на TTF торгувався на рівні 79,9 євро за мегават-годину, але 24 лютого котирування "стрибнули" до 128 євро.

Також повідомлялося, що в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергетики після обстрілів. Там повідомили, що РФ не досягає своїх цілей. Так, зараз значна частина генеруючих потужностей у системі відновлена.