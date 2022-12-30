Курс російського рубля впав до восьмимісячного мінімуму: що відбувається з нацвалютою РФ

Російська валюта коливалася нижче 72 рублів за долар, знизившись на 18% з початку грудня й досягнувши найслабшого рівня з кінця квітня.

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Падіння російського рубля в грудні 2022 року посилилося на тлі зниження світових цін на нафту й міжнародних санкцій, націлених на енергетичний сектор РФ. У четвер, 29 грудня, курс рубля досяг восьмимісячного мінімуму, повідомляє CNN.

Повідомляється, що російська валюта коливалася нижче 72 рублів за долар, знизившись на 18% з початку грудня й досягнувши найслабшого рівня з кінця квітня. Тоді утримати курс "на плаву" допомогли заходи Центрального банку РФ, який більш ніж подвоїв відсоткові ставки на початку широкомасштабної війни, ввів контроль за капіталом і змусив експортерів конвертувати 80% своїх доходів у рублі, штучно створюючи попит на валюту.

Але зараз вартість нафти, найбільшого експортного товару Росії, знизилася приблизно на третину порівняно з піковим значенням у червні 2022 року, а ембарго ЄС на морську нафту й західні механізми обмеження цін, що діють, ще більше позначаться на доходах РФ. Очікується, що прибуток від продажу "чорного золота" знижуватиметься й надалі. Це означає ще менше іноземної валюти на підтримку рубля.

Крім того, за інформацією міжнародної енергетичної агенції, у грудні доходи від експорту російської нафти впали на 700 мільйонів доларів на тлі зниження цін на нафту.

Ембарго на російську нафту

Із 5 грудня 2022 року діє нафтове ембарго на постачання російської нафти в Європу. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.

Це означає, що країни Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо вона була куплена за граничною ціною або нижчою. З 5 лютого 2023 року також заборонять закупівлю російських нафтопродуктів.

Водночас в РФ вирішили обмежити постачання нафти фізичним або юридичним особам, які дотримуються стелі цін у 60 доларів за барель, запровадженого країнами Європейського союзу та G7. В указі Путіна сказано, що в контактах на постачання нафти з Росії не має "прямо чи опосередковано" йтися про застосування механізму обмеження ціни, запровадженого країнами Європейського союзу та G7.

Нагадаємо також, що, за даними видання Bloomberg, у РФ мають намір скоротити видобуток нафти, знизивши обсяги на 500-700 тисяч барелів на добу. Так у Росії відреагували на обмеження країнами G7 цін на експорт російської нафти.