Вигадали відповідь Європі: у Росії заявили про плани скоротити видобуток нафти

У перший тиждень після того, як ЄС та країни G7 запровадили межу цін на російську нафту, загальні обсяги відвантажень нафти з РФ впали на 54%.

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Росія має намір скоротити видобуток нафти, знизивши обсяги на 500-700 тисяч барелів на добу у відповідь на обмеження країнами G7 цін на експорт російської нафти. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами віце-прем'єра РФ Олександра Новака, скорочення видобутку нафти має відбутися вже на початку 2023 року.

"Ми готові частково скоротити видобуток на початку наступного року. Ми швидше ризикнемо скороченням виробництва, ніж дотримуватимемося політики продажів відповідно до порогу", — сказав російський чиновник.

Він також зазначив, що обсяги скорочення видобутку дорівнюють приблизно 5-6% від того, що зараз видобуває Росія.

У матеріалі наголошується, що вже є перші ознаки того, що обмеження цін на російську нафту для скорочення доходів країни-агресора перешкоджає потокам нафти. Так, за перший повний тиждень після того, як обмеження набуло чинності 5 грудня разом із забороною ЄС на морський російський імпорт та обмеженнями на страхування, загальні обсяги відвантажень нафти з РФ впали на 54%.

З цієї причини нафта марки WTI з постачання у лютому подорожчала на 1,1%, до 78,31 дол. за барель на ранок п'ятниці, 23 грудня 2022 року. А нафта марки Brent стала дорожчою на 0,8% — 81,66 долара за барель.

Ембарго на російську нафту: що це означає

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року почало діяти нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.

Це означає, що країни Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою лише в тому випадку, якщо вона була куплена за граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.

Вже 6 грудня в Кремлі заявили, що Росія створюватиме механізм, яким російські компанії відмовляться продавати нафту тим країнам, які пристали на умови цінової стелі.

Раніше Фокус повідомляв, що Сполучені Штати Америки запровадили нові антиросійські санкції, під які потрапили 10 компаній РФ. До списку санкцій офісу з контролю за іноземними активами потрапили компанії, пов'язані з судноплавством.

Також Фокус писав про те, що у грудні санкції проти РФ досягли "стелі". Так, 22 грудня єврокомісар Віргініюс Сінкевічюс зазначив, що в ЄС вже не зможуть нічого вигадати з новими санкціями проти Росії. Натомість Європа й надалі рухатиметься до своєї енергетичної незалежності від Москви і стежитиме за тим, щоб Кремль не обходив введених обмежень.