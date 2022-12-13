План уже готовий: у Росії вигадали, як відповісти Європі за стелю цін на нафту

За попередньою інформацією, указ набуде чинності з моменту опублікування та діятиме до 1 липня наступного року з можливістю продовження.

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У Кремлі визначилися з заходами у відповідь за введення стелі цін на нафту, яка експортується з РФ. Проєкт указу президента Росії Володимира Путіна ще доопрацьовуватимуть, але журналістам уже стали відомі подробиці реакції Москви на міжнародні санкції. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, за інформацією журналістів, влада планує заборонити продаж нафти за таких умов:

якщо в контракті як одержувач зазначена країна, що приєдналася до стелі;

якщо контракті стеля ціни нафту фігурує як умова, чи встановлюються референтні ціни, рівні стелі (його встановили на позначці 60 доларів за барель).

Також у проєкті є умова, що уряд за певних умов дозволятиме компаніям обходити будь-які заборони на проведення угод. Крім того, дія указу не поширюватиметься на угоди, укладені до 5 грудня — з цього дня діє стеля нафтових цін.

За попередньою інформацією, указ набуде чинності з моменту опублікування та діятиме до 1 липня наступного року з можливістю продовження.

Нагадаємо, 5 грудня почало діяти нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.

Президент України Володимир Зеленський був незадоволений такою низькою стелею ціни на нафту. Росія, за його розрахунками, зароблятиме на продажу нафти близько 100 млрд доларів за 1 рік.

Раніше також повідомлялося, що в Мінекономіки кажуть, що Україна має намір домогтися перегляду рівня обмеження цін — зниження до 30-35 дол.