Нафтове ембарго країн Заходу проти Росії набуло чинності: які зміни чекають ринок

Стеля цін на російську нафту встановлена на рівні 60 доларів за барель, її переглядатимуть кожні 2 місяці. РФ намагається покрити збитки експортом нафтопродуктів до Китаю та Індії.

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Нафтове ембарго на морські постачання російської нафти до Євросоюзу набуло чинності з 5 грудня. Стелю цін на нафту з Росії встановили на рівні 60 доларів за барель, повідомила Єврокомісія.

Євросоюз, G7 та Австралія погодили стелю цін на російську нафту ще 2 грудня. Компанії зазначених країн тепер не зможуть надавати брокерські, страхові та інші послуги для морського перевезення нафти з РФ до третіх країн, якщо її не продали за ціною, нижчою від стелі.

Якщо фізособи чи компанії порушать це правило, вони ризикують потрапити під санкції. Болгарія продовжуватиме отримувати нафту та нафтопродукти з РФ морем до кінця 2024 року, а Хорватія — до кінця 2023-го закуповувати газойль (продукт перероблення нафти).

[ + – ] Ліміти цін на нафту з РФ переглядатимуть кожні 2 місяці Фото: ТАСС

Цінові ліміти на російську нафту переглядатимуть кожні два місяці для адекватної реакції на ринкову ситуацію. Нові межі вирахують з розрахунку на 5% нижче середньоринкової ціни російської нафти та нафтопродуктів на основі даних Міжнародного енергетичного агентства, пише Bloomberg.

ТАРС з посиланням на дані агентства Argus повідомив про відмову більшості європейських країн від морського постачання нафти з РФ ще до введення ембарго. Обсяг морського імпорту в ЄС у жовтні цього року знизився вдвічі — до 770 тис. барелів порівняно з 1,6 млн барелів у січні минулого року.

Росія переорієнтувала нафтові потоки на Азію

Віцепрезидент компанії Argus з консалтингу в СНД Сергій Агібалов підкреслює успіх російських компаній у переорієнтації потоків на Азію. До початку повномасштабної війни в Україні близько 85% морських постачань нафти до Європи припадало на Росію. Наразі Москва намагається переорієнтувати експорт на інші ринки, зокрема Китай та Індію, зазначають аналітики.

Росія, за даними Bloomberg, вже продає нафту зі знижкою. Нафта Urals впала до 45,31 долара за барель минулого тижня.

[ + – ] Нафта марки Urals впала до 45,31 долара за барель

Країни ЄС планують з 5 лютого наступного року заборонити купівлю нафтопродуктів у Росії.

Нагадаємо, що перевезення російської нафти з Балтійського моря до Індії злетіло в ціні з 11,5 млн до 15 млн доларів для партії постачання після 5 грудня. Власники танкерів підіймають цінові ставки за ризик.

Болгарія ще в листопаді домовилася з російським нафтовим гігантом "Лукойл" купувати нафтопродукти в обхід європейського ембарго. Влада країни очікує, що така домовленість принесе до бюджету 350 млн євро.

Фокус раніше писав про введення Євросоюзом 8-го пакета санкцій проти Росії у жовтні. Цей пакет дозволив виробити основи для нафтового ембарго.