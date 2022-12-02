Ніхто не хоче ризикувати: що відбувається з перевезенням нафти РФ за три дні до ембарго

Надмірна вартість фрахту знижує вартість російської нафти в портах, оскільки продавці намагаються забезпечити конкурентоспроможну кінцеву ціну нафти на ринку.

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Перевезення російської нафти з Балтійського моря до Індії подорожчало з 11,5 млн дол. до 15 млн дол. для поставок після 5 грудня, коли почне діяти нафтове ембарго Європейського союзу проти Росії. Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що власники танкерів, які готові возити "чорне золото" Росії та після ембарго, встановлюють додаткову ставку за ризик. За словами брокерів, ставки транспортування з Балтійського моря до Індії обговорюються на рівні близько 15 млн дол, або 20 дол за барель для поставок після 5 грудня. Раніше рівень ставки коливався від 9 до 11,5 млн дол./барель.

Водночас надмірна вартість фрахту знижує вартість російської нафти в портах, оскільки продавці намагаються забезпечити конкурентоспроможну кінцеву ціну нафти на ринку.

Стеля цін на російську нафту: про що домовилися союзники України

Європейська комісія у четвер, 1 грудня, звернулася до 27 держав-членів блоку із проханням затвердити стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель. Крім того, був розроблений додатковий механізм коригування, який повинен тримати граничну ціну на російську нафту на рівні як мінімум на 5% нижче ринкової. Домовитися остаточно країнам заважає позиція Польщі, яка вимагає встановити цінник не вище за $30 за барель.

Як пише Bloomberg, учасники світового судноплавного ринку також очікують деталей щодо обмеження ціни на російську нафту країнами G7, що може звільнити постачання російської нафти від санкцій ЄС, якщо вони торгуються за ціною, нижчою від граничного кордону.

Зі свого боку заступник голови Мінфіну США вважає, що ЄС зможе погодити остаточний ліміт цін на російську нафту до 5 грудня, попри заперечення Польщі.

Нагадаємо, раніше США назвали граничну ціну російської нафти. За словами глави американського Мінфіну Джанет Єллен, Москва ще 7 років тому готова була добувати та продавати чорне золото по 60 доларів. Російська нафта Urals зараз коштує близько 75 доларів за барель.

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня Євросоюз запровадив 8-й пакет санкцій проти Росії. У ньому заклали основи обмежень цін на російську нафту. У ЄС вважають, що санкції "розтопили" можливості РФ фінансувати повномасштабну війну в Україні.