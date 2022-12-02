Никто не хочет рисковать: что происходит с перевозкой нефти РФ за три дня до эмбарго

Непомерная стоимость фрахта снижает стоимость российской нефти в портах, поскольку продавцы пытаются обеспечить конкурентоспособную конечную цену нефти на рынке.

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Перевозка российской нефти из Балтийского моря в Индию подорожала с 11,5 млн долл до 15 млн долл для поставок после 5 декабря, когда начнет действовать нефтяное эмбарго Европейского союза против России. Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что владельцы танкеров, которые готовы возить "черное золото" России и после эмбарго, устанавливают дополнительную ставку за риск. По словам брокеров, ставки транспортировки из Балтийского моря в Индию обсуждаются на уровне около 15 млн долл, или 20 долл за баррель, для поставок после 5 декабря. Ранее уровень ставки колебался от 9 до 11,5 млн долл/баррель.

В то же время непомерная стоимость фрахта снижает стоимость российской нефти в портах, поскольку продавцы пытаются обеспечить конкурентоспособную конечную цену нефти на рынке.

Потолок цен на российскую нефть: о чем договорились союзники Украины

Европейская комиссия в четверг, 1 декабря, обратилась к 27 государствам-членам блока с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Кроме того, был разработан дополнительный корректирующий механизм, который должен держать предельную цену на российскую нефть на уровне как минимум на 5% ниже рыночной. Договориться окончательно странам мешает позиция Польши, которая требует установить ценник не выше $30 за баррель.

Как пишет Bloomberg, участники мирового судоходного рынка также ожидают деталей по ограничению цены на российскую нефть странами G7, что может освободить поставки российской нефти от санкций ЕС, если они торгуются по цене, ниже предельной границы.

В свою очередь замглавы Минфина США считает, что ЕС сумеет согласовать окончательный лимит цен на российскую нефть до 5 декабря, несмотря на возражения Польши.

Напомним, ранее США назвали предельную цену российской нефти. По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, Москва еще 7 лет назад готова была добывать и продавать черное золото по 60 долларов. Российская нефть Urals сейчас стоит около 75 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что 6 октября Евросоюз ввел 8-й пакет санкций против России. В нем заложили основы для ограничений цен на российскую нефть. В ЕС считают, что санкции "растопили" возможности РФ финансировать полномасштабную войну в Украине.