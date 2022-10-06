Послы стран ЕС окончательно согласовали 8-й пакет санкций против Москвы

Новый пакет санкций ужесточает ограничения на российский импорт и экспорт, устанавливает запрет на транспортировку нефти морскими путями и расширяет список физических и юридических лиц, причастных к аннексии регионов Украины.

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Сегодня, 6 октября, совет Евросоюза утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на аннексию Россией части оккупированных украинских областей. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что новый пакет вводит новые запреты на импорт из ЕС на сумму 7 млрд евро, чтобы ограничить доходы России, а также ограничения на экспорт. Это еще больше лишит военно-промышленный комплекс России ключевых компонентов и технологий, и нанесет удар по экономику страны-агрессора. Кроме того, санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дальнейших специфических товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на территории Украины.

"Пакет также закладывает основу для создания необходимой правовой базы для реализации предусмотренного "Большой семеркой" ограничения цен на нефть", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Санкционные списки

Под санкционные ограничения дополнительно попали физические и юридические лица, причастные к российской оккупации, а также незаконной аннексии и фиктивным "референдумам" на оккупированных территориях Украины.

Сюда также входят физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе, высокопоставленные и военные чиновники, а также компании, поддерживающие российские вооруженные силы. Совет ЕС также включил в санкционный список тех, кто занимается российской пропагандой и распространяет дезинформацию о войне, а также лица, способствующие нарушению запрета на обход санкций.

В географическом контексте новый пакет санкций будет касаться неподконтрольных Киеву территорий четырех областей Украины.

Ограничения на экспорт

Евросоюзом вводятся дополнительные экспортные ограничения, которые направлены на сокращение доступа РФ к военной, промышленной и технологической продукции, а также ее способности развивать свой сектор обороны и безопасности.

В число запрещенных для экспорта ресурсов и товаров входят: уголь, некоторые химические вещества, электронные компоненты для вооружения и технические изделия для российской авиации.

Был добавлен запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров в соответствии с Положением о борьбе с пытками.

Ограничения на импорт

Евросоюзом согласованы дополнительные ограничения на импорт на сумму почти 7 млрд евро. Сюда входит запрет на импорт: российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий без содержания золота.

Реализация соглашения G7 по ограничению цен на нефть

Новый пакет санкций открывает процесс реализации соглашения стран G7 о нефтяном эмбарго. Отмечается, что запрет ЕС на импорт российской нефти морским путем полностью сохраняется, как и запрет на техническую помощь, услуги, финансирование, которые связаны с перевозками. Следовательно, транспортировка нефти и нефтепродуктов морским путем запрещена, если их цена выше установленного предела.

"Это поможет еще больше снизить доходы России, сохраняя стабильность мировых энергетических рынков за счет продолжения поставок. Таким образом, это также поможет решить проблему инфляции и сохранить стабильные цены на энергоносители", — сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 5 октября, стало известно о достигнутом соглашении между представителям стран ЕС относительно восьмого пакета антироссийских санкций. По мнению Еврокомиссии, новые ограничения, в особенности ограничение цен на нефть, существенно подорвет экономический потенциал Российской Федерации.