Ударит по нефтяным доходам Путина: в ЕС согласовали 8-й пакет санкций против РФ, — Politico

Журналисты пишут, что новый пакет санкций ударит не только по российской нефтепромышленности, но и лишит армию РФ технологий, которые нужны для ведения войны.

Related video

Послы стран Европейского союза достигли соглашения о новых санкциях против России, среди которых и ограничение цен на продажу российской нефти. Об этом пишет издание Politico.

В материале сказано, что уже 8-й по счету пакет предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как российский президент Владимир Путин прямо начал угрожать применить ядерное оружие в Украине и объявил о начале мобилизации в РФ.

Журналисты пишут, что ряд стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу новых мер, особенно в отношении верхнего предела цен на нефть. При этом Евросоюз работает над тем, чтобы заставить Путина "заплатить" за эскалацию своего вторжения.

Сообщается, что новый пакет предусматривает правовую основу ценового потолка, который ранее был согласован странами G7. Пока нет решения о фактической цене или ценовом диапазоне будущего ограничения. Пакет также направлен на то, чтобы нанести удар по российской сталелитейной промышленности и лишить военных РФ ключевых технологий для ведения войны. Он включает дополнительные меры против лиц, помогающих Путину, запрещает гражданам стран Евросоюза заседать в советах директоров российских государственных предприятий.

Проблемы с принятием 8-го пакета санкций

В материале говорится, что Мальта, Греция и Кипр, чьи танкеры перевозят большую часть нефти России, были обеспокоены влиянием ограничения цен на нефть на их судоходные отрасли. Это привело к некоторым уступкам в отношении этих стран. Например, как сообщается, в проекте упоминается система мониторинга Комиссии, которая будет оценивать методы обхода, такие как смена флага судов. Если Комиссия обнаружит "значительную потерю бизнеса" из-за этих уклончивых практик, она "предложит меры по смягчению" воздействия этих методов.

Напомним, что запрет на импорт большей части сырой нефти из России вступит в силу в декабре.

Ранее Фокус писал, что в США предложили план ограничения цен на нефть из РФ. При этом цена, по которой будут ограничены продажи российской нефти, еще не определена.

Также напомним, что Всемирный банк оценил экономические перспективы Украины. По данным организации, по итогам 2022 года экономика страны сократится на 35%, однако уже в следующем году покажет положительную динамику.

Еще сообщалось, что Украина вынуждена сжигать дополнительные объемы угля для работы энергосистемы. Только в сентябре для компенсации недостающей в энергосистеме мощности, было дополнительно использовано около 300 тысяч тонн угля.