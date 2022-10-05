Вдарить за нафтовими доходами Путіна: у ЄС узгодили 8-й пакет санкцій проти РФ, — Politico

Журналісти пишуть, що новий пакет санкцій вдарить не лише російську нафтопромисловість, а й позбавить армію РФ технологій, які потрібні для ведення війни.

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Посли країн Європейського союзу досягли угоди про нові санкції проти Росії, серед яких обмеження цін на продаж російської нафти. Про це пише видання Politico.

У матеріалі сказано, що вже 8-й пакет запропонувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн після того, як російський президент Володимир Путін прямо почав загрожувати застосувати ядерну зброю в Україні та оголосив про початок мобілізації у РФ.

Журналісти пишуть, що низка країн ЄС висловила стурбованість з приводу нових заходів, особливо щодо верхньої межі цін на нафту. При цьому Євросоюз працює над тим, щоб змусити Путіна заплатити за ескалацію свого вторгнення.

Повідомляється, що новий пакет передбачає правову основу цінової стелі, яка раніше була узгоджена країнами G7. Поки що немає рішення про фактичну ціну чи ціновий діапазон майбутнього обмеження. Пакет також спрямований на те, щоб завдати удару по російській сталеливарній промисловості та позбавити військових РФ ключових технологій для ведення війни. Він включає додаткові заходи проти осіб, які допомагають Путіну, забороняє громадянам країн Євросоюзу засідати у радах директорів російських державних підприємств.

Проблеми із прийняттям 8-го пакета санкцій

У матеріалі йдеться, що Мальта, Греція та Кіпр, чиї танкери перевозять більшу частину нафти Росії, були стурбовані впливом обмеження цін на нафту на їхні судноплавні галузі. Це призвело до деяких поступок щодо цих країн. Наприклад, як повідомляється, у проєкт згадується система моніторингу Комісії, яка оцінюватиме методи обходу, такі як зміна прапора суден. Якщо Комісія виявить "значну втрату бізнесу" через ці ухильні практики, вона "запропонує заходи щодо пом'якшення" впливу цих методів.

Нагадаємо, що заборона на імпорт більшої частини сирої нафти з Росії набуде чинності у грудні.

Раніше Фокус писав, що у США запропонували план обмеження цін на нафту з РФ. При цьому ціна, за якою буде обмежено продаж російської нафти, ще не визначена.

Також нагадаємо, що Світовий банк оцінив економічні перспективи України. За даними організації, за підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.

Також повідомлялося, що Україна змушена спалювати додаткові обсяги вугілля для роботи енергосистеми. Тільки у вересні для компенсації потужності, що бракує в енергосистемі, було додатково використано близько 300 тисяч тонн вугілля.