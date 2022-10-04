Три етапи та без санкцій: у США запропонували план обмеження цін на нафту з РФ

При цьому ціна, за якою буде обмежено продаж російської нафти, ще не визначена.

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З 5 грудня 2022 року країни G7 планують запровадити обмеження ціни на нафту для Росії. Тим часом у США хочуть, щоб обмеження цін на російське чорне золото було поетапним, повідомляє видання Reuters.

За словами представника Казначейства США Бена Харріса, ціна, за якою буде обмежено продаж російської нафти, ще не визначена. Очікується, що країни G7 дотримуватимуться плану, який передбачає:

обмеження вартості сирої нафти;

обмеження вартості дизельного палива;

обмеження вартості найдешевших видів нафтопродуктів.

Бен Харріс також зазначив, що США не будуть застосовувати вторинні санкції проти тих, хто купуватиме нафту з РФ за ціною вищою за граничну. А якщо російська нафта пройде суттєву переробку в іншій країні, то вона вже не вважатиметься російською.

Нагадаємо, Фокус у своєму огляді "Примус до поразки. Як довго Росія зможе вести війну без нафтодоларів" детально аналізує, як діятимуть нафтові санкції проти Росії.

Опитані Фокусом експерти припускають, що обмеження ціни на нафту для Росії діятиме через страхування нафтових танкерів.

Агія Загребельська, засновниця "Ліга антитрасту" описує дію механізму так:

покупці нафти, які в сукупності становлять приблизно 80% світового ВВП, добровільно зобов'яжуться купувати російську нафту за певною ціною

страхові та логістичні компанії, які контролюють понад 50% світового ринку перевезень нафти морем, відмовляться страхувати й перевозити нафту, ціна якої буде вищою за встановлену.

"Нафту сортів російського походження не можна буде вивозити через порти, оскільки страхування таких танкерів буде заборонено. Тобто G7 закриє для російських сортів нафти URALS та SOKОL більшість ринків", — коментує Віталій Шапран, член Ради НБУ.

Раніше Фокус із посиланням на іноземні ЗМІ повідомляв, що Росія, як і раніше, отримує рекордний прибуток від викопного палива, завдяки чому може собі дозволити фінансувати війну в Україні.