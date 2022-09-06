Може собі дозволити: витрати РФ на війну значно менші від її доходів від енергоресурсів, — ЗМІ

Основними "спонсорами" російської економіки є ЄС, зокрема Німеччина та Китай. Вони закупили d держави-агресора найбільше енергоресурсів за останні пів року війни в Україні.

За перші шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну витрати Росії на бойові дії становили 100 млрд євро. Водночас держава-агресор за цей період заробила 158 млрд євро на продажі енергоресурсів — найбільшим покупцем російського палива залишається Євросоюз. Про це з посиланням на аналіз фінського Центру досліджень енергії та чистого повітря повідомляє німецьке видання Spiegel.

Згідно з аналізом експертів, у період ыз 24 лютого по 24 серпня ЄС закупив у Росії енергоресурсів на 85 млрд євро, на другому місці із закупівель — Китай ыз показником у 35 млрд євро. Щодо Євросоюзу, то основним покупцем стала Німеччина — на російське паливо німецька сторона витратила 19 млрд євро.

Росія "як і раніше, отримує рекордний прибуток" від викопного палива, незважаючи на падіння обсягів експорту, дійшов висновку аналітик CREA Лаурі Мюлювірта. За словами експерта, щоб боротися з РФ, країнам Заходу необхідно запровадити тарифи чи граничні ціни на імпорт енергоресурсів із РФ ы прискорити вжиття заходів щодо енергозбереження.

У CREA зазначили, що споживання російських газу та нафти має бути скорочено за рахунок використання екологічно чистої енергії, а також електрифікації за допомогою теплових насосів ы електромобілів.

Нагадаємо, на думку аналітиків, економіка РФ уникла краху, який багато експертів пророкували їй після 24 лютого через західні санкції завдяки підвищенню цін на нафту.

При цьому у внутрішній доповіді уряду Росії йдеться про те, що РФ зіткнеться з тривалою та глибокою рецесією через американські та європейські санкції, а багато основних галузей економіки держави-агресора опиняться під загрозою. Згідно з одним зі сценаріїв, "дна" економіка РФ досягне у 2024 році — тоді показники можуть впасти на 11,9% нижче за рівень 2023 року.