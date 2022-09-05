Картина похмура: санкції Заходу призведуть Росію до глибокої рецесії, — Bloomberg

На думку економістів, позбавлення нафто- й газодобувачів сучасних технологій стане головним ударом для РФ. Економічні перепони змусять Кремль відмовитись від стратегічних цілей — збільшення кількості населення та тривалості життя.

Росія зіткнеться з тривалою та глибокою рецесією через американські та європейські санкції, багато основних галузей економіки опиняться під загрозою. Про це йдеться в закритій доповіді для уряду Росії, з якою ознайомилося агентство Bloomberg.

Спад економіки прискориться у 2023 році, а до довоєнного рівня вона повернеться лише наприкінці десятиліття чи пізніше. Два з трьох розглянутих економістами сценаріїв свідчить про різке економічне падіння.

"Інерційний" сценарій передбачає, що наступного року економіка впаде на 8,3% нижче від рівня 2021 року. "Стресовий" сценарій встановлює мінімум у 2024 році на 11,9% нижче рівня 2023 року.

Посилення санкцій, за даними авторів звіту, вдарить по таких галузях:

Сільське господарство. До 99% виробництва птиці та 30% виробництва молочної худоби залежить від імпорту. Насіння цукрових буряків і картопля, корми для риб і амінокислоти теж завозяться в Росію.

Авіація. Літаки іноземного виробництва перевозять 95% пасажиропотоку в РФ. Відсутність доступу до імпортних запчастин може призвести до скорочення та виходу з експлуатації повітряних суден.

Машинобудування. Тільки 30% верстатів виробляються в Росії, місцева промисловість не задовольняє попит, що зростає.

Фармацевтика. До 80% лікарських засобів, що виробляються в РФ, залежать від імпортної сировини.

Транспорт. Обмеження Євросоюзу потроїли вартість автомобільних перевезень.

Зв'язок та інформаційні технології. До 2022 року телекомунікаційний сектор Росії відстане від світових лідерів на 5 років, а до 2025 року в Росії не вистачатиме SIM-карток.

Імовірно, все більше країн приєднуватимуться до західних санкцій, наголошується в документі.

Європа вдарить по нафтогазовому сектору

Різка відмова Європи від російських нафти й газу вдарить по здатності Кремль забезпечувати свій власний ринок. Згідно зі звітом, повне припинення постачання газу в Європу коштує Москві 400 мільярдів рублів на рік. Цілком компенсувати втрати новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

[ + – ] Наступного року економіка Росії впаде на 8,3%

Росія вимушено скоротить видобуток, тому в регіонах згорнуть програми з розширення постачання газу. Джерела Bloomberg назвали критичною ситуацією відсутність технологій для заводів із виробництва зрідженого природного газу.

Плани Європи щодо припинення імпорту нафтопродуктів (торік частка ЄС в імпорті з РФ була на рівні 55%) можуть призвести до скорочення виробництва, на внутрішньому ринку також не буде палива.

Металурги втрачають до 6 млрд доларів на рік

Зниження обсягів виробництва у 2023 році відбудуться в низці орієнтованих на експорт секторів — від нафти й газу до металів, хімікатів і виробів із дерева. У звіті йдеться, що виробники металів втрачають 5,7 мільярда доларів на рік через санкції.

У доповіді попереджають, що якщо світова економіка опиниться в рецесії, Росія зіткнеться з подальшим скороченням експорту, що спровокує падіння рубля та сплеск інфляції.

Короткостроковим ризиком, на думку аналітиків, стане призупинення виробництва через нестачу імпортної сировини та комплектуючих. У довгостроковій перспективі неможливість ремонту імпортного обладнання обмежить промисловість, повідомили знайомі зі звітом співрозмовники.

"Альтернативних постачальників для деяких найважливіших імпортних товарів просто немає", — йдеться в повідомленні.

Сільське господарство й технології

У сільськогосподарському секторі залежність від ключових факторів виробництва може змусити росіян скоротити споживання продуктів харчування та спричинити скорочення запасів. Росія стикається з блокадою практично всіх видів транспорту, тому продукти складніше постачати, повідомило Bloomberg.

Санкції змусять уряд РФ переглянути низку цілей у сфері розвитку, які Володимир Путін ставив перед війною з Україною, включаючи збільшення населення та тривалості життя.

[ + – ] Путін перед війною з Україною ставив за мету збільшити населення Росії Фото: КП

Обмеження на доступ до західних технологій призведуть до відставання РФ від техстандартів, які існують, на кілька поколінь, а менш просунуті альтернативи з Китаю та Південно-Східної Азії не будуть альтернативою, кажуть автори.

За оцінками фахівців, країну до 2025 року можуть залишити до 200 тисяч IT-фахівців через обмежений доступ до західних технологій.

"Потенційне зростання економіки РФ має скоротитися до 0,5–1,0% у наступному десятилітті. Після цього воно скоротиться ще більше і до 2050 року опуститься трохи вище за нуль. Росія буде вразливішою перед падінням світових цін на сировинні товари", — прокоментував російський економіст Олександр Ісаков.

Нагадаємо, що країни G7 раніше домовилися з 5 грудня запровадити обмеження цін на російську нафту. У Москві погрожували скоротити постачання енергоресурсів країнам, які підтримають цей захід.

Компанії російського ОПК, за даними ЗМІ, закуповують мікроелектроніку для виробництва високоточної зброї та боєприпасів в обхід санкцій. Після 24 лютого Росія отримала 15 тисяч постач іноземних електронних компонентів.