Країни G7 домовилися обмежити ціни на російську нафту

Подібні санкції дозволять послабити тиск на енергетичний ринок і позбавлять президента РФ Володимира Путіна можливості фінансувати війну в Україні.

Країни "Великої сімки" готові запровадити обмеження цін на глобальні закупівлі російської нафти. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

У розпорядженні журналістів опинилась спільна заява міністрів фінансів країн, що входять до G7. У документі йдеться, що союзники готові підтримати обмеження цін на глобальні закупівлі російської нафти, що призведе до недоотримання Росією доходів від реалізації енергоресурсів.

"Ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити розробку та запровадити всеосяжну заборону на послуги, що дозволяють здійснювати морське транспортування нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу. Надання таких послуг буде дозволено лише в тому випадку, якщо нафта та нафтопродукти купуватимуться за ціною або нижче ("гранична ціна"), визначеною широкою коаліцією країн, які дотримуються і впроваджують граничну ціну", — йдеться у спільній заяві.

Гранична ціна на російські нафтопродукти буде впроваджена відповідно до термінів запровадження санкцій Європейським Союзом, які набудуть чинності з 5 грудня. Ця стратегія, на думку G7, не тільки буде реакцією Заходу на повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну, а й стане порятунком для покупців нафти з Росії, які також зможуть користуватися такими послугами, як фінансування і страхування танкерів.

"Початкова межа цін буде встановлена на рівні, заснованому на низці технічних даних, і буде визначена коаліцією в повному складі до введення в дію в кожній юрисдикції. Гранична ціна буде озвучена публічно зрозумілим і прозорим чином", — підсумували міністри фінансів G7 у своїй заяві.

Пресслужба Міністерства фінансів США підтверджує інформацію про те, що "Велика сімка" домовилася запровадити обмеження цін на глобальні закупівлі російської нафти. У пресрелізі сказано, що подібні санкції мають стабілізувати ситуацію на енергетичному ринку та позбавити президента Росії Володимира Путіна можливості надалі фінансувати війну в Україні.

"Велика сімка" збереже постачання на світові ринки енергоресурсів за рахунок зниження цін на російську нафту. Сьогоднішні дії допоможуть завдати серйозного удару по російських фінансах і завадять Росії вести війну в Україні, а також прискорять погіршення стану російської економіки. Ми вже почали бачити вплив цінової стелі у поспішних спробах Росії домовитися про двосторонні угоди з продажу нафти з величезними знижками", — прокоментували в Мінфіні США домовленість країн G7.

Нагадаємо, 1 вересня у британському уряді анонсували можливе запровадження країнами "Великої сімки" граничних цін на російські нафтопродукти.

Кремль, реагуючи на можливі санкції щодо російської нафти, пригрозив скороченням постачання енергоресурсів у країни, які підтримають рішення про запровадження граничної ціни.