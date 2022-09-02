Страны G7 договорились ограничить цены на российскую нефть

Подобные санкции позволят ослабить давление на энергетический рынок и лишат президента РФ Владимира Путина возможности финансировать войну в Украине.

Страны "Большой семерки" готовы ввести ограничение цен на глобальные закупки российской нефти. Об этом говорится в материале Bloomberg.

В распоряжении журналистов оказалось совместное заявление министров финансов стран, входящих в G7. В документе сказано, что союзники готовы поддержать ограничение цен на глобальные закупки российской нефти, что приведет к недополучению Россией доходов от реализации энергоресурсов.

"Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение завершить разработку и ввести всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морскую транспортировку нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру. Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты будут приобретаться по цене или ниже ("предельная цена"), определенной широкой коалицией стран, придерживающихся и внедряющих предельную цену", — говорится в совместном заявлении.

Предельная цена на российские нефтепродукты будет внедрена в соответствии со сроками введения санкций Европейским Союзом, которые вступят в силу с 5 декабря. Эта стратегия, по мнению G7, не только будет реакцией Запада на полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, но и станет спасением для покупателей нефти из России, которые также смогут пользоваться такими услугами, как финансирование и страхование танкеров.

"Первоначальный предел цен будет установлен на уровне, основанном на ряде технических данных, и будет определен коалицией в полном составе до введения в действие в каждой юрисдикции. Предельная цена будет публично озвучена ясным и прозрачным образом", — подытожили министры финансов G7 в своем заявлении.

Пресс-служба Министерства финансов США подтверждает информацию о том, что "Большая семерка" договорилась ввести ограничение цен на глобальные закупки российской нефти. В пресс-релизе сказано, что подобные санкции должны стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке и лишить президента России Владимира Путина возможности дальше финансировать войну в Украине.

"Большая семерка" сохранит поставки на мировые рынки энергоресурсов за счет снижения цен на российскую нефть. Сегодняшние действия помогут нанести серьезный удар по российским финансам и помешают России вести войну в Украине, а также ускорят ухудшение состояния российской экономики. Мы уже начали видеть влияние ценового потолка в поспешных попытках России договориться о двусторонних сделках по продаже нефти с огромными скидками", — прокомментировали в Минфине США договоренность стран G7.

Напомним, 1 сентября в британском правительстве анонсировали возможное введение странами "Большой семерки" предельных цен на российские нефтепродукты.

Кремль, реагируя на возможные санкции в отношении российской нефти, пригрозил сокращением поставок энергоресурсов в страны, которые поддержат решение о введении предельной цены.