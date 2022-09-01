G7 в пятницу может ограничить цены на российскую нефть

В случае, если министры финансов "Большой Семерки" примут решение об ограничении цен на российскую нефть, Кремль больше не сможет зарабатывать на "черном золоте" и вкладывать эти деньги в войну с Украиной.

Министры G7 уже в пятницу, 2 сентября, могут ввести ограничения цен на экспорт российской нефти. Об этом заявил канцлер казначейства Великобритании Надим Захави.

Захави поделился своими ожиданиями во время визита в Вашингтон, где принимал участие в мероприятии, организованном аналитическим центром American Enterprise Institute.

"Завтра у нас запланирована важная встреча с министрами финансов G7, и я надеюсь, что мы сможем сделать заявление, которое будет означать, что мы сможем двигаться вперед, чтобы обеспечить ограничение цен на нефть", — сказал канцлер казначейства Великобритании.

Он пояснил, что правительство Британии обеспокоено разрывом цены на нефть с уровнем инфляции.

При установлении предельных цен баррели российской нефти теоретически все еще могут поступать на мировой рынок, тем самым избегая дальнейшего сокращения предложения, но Москва не сможет продолжать получать огромные прибыли.

Установление "потолка" на нефть из РФ: реакция Москвы

Ранее вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат предел цен на них.

По словам политика, ограничения цен на нефть – это "полный абсурд", а также вмешательство в рыночные механизмы. Он уверен, что в первую очередь за это будут платить европейские потребители.

"Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", — заявил Новак.

Кроме того, Фокус сообщал, что Япония снова начала покупать российскую нефть. Хотя импорт российского топлива в Японию июне был доведен до нуля, спустя месяц он возобновился. За год объем закупок сократился на 65%.

К слову, Южная Европа и Турция активно скупают российскую нефть Urals. Россия компенсировала потерю клиентов в Северной Европе уровнем закупок нефти в Италии и Турции. За неделю 34 танкера отгрузили более 24 млн баррелей нефти с экспортных терминалов РФ.