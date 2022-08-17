Япония снова начала покупать российскую нефть

Хотя импорт российского топлива в Японию июне был доведен до нуля, спустя месяц он возобновился. За год объем закупок сократился на 65%.

В июле Япония возобновила импорт нефти из РФ, хотя еще в июне он был полностью прекращен. Однако, по сравнению с июлем 2021-го года поставки российского сырья сократились на 65%. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Японии.

Ведомство сообщило, что объем поставок нефти из России за январь-июль снизился почти на 22%. Также наблюдается сокращение импорта другого сырья из РФ — сжиженного природного газа (на 26,1% в годовом измерении), угля (на 40,1%), руды (на 84,9%), зерновых (73,1%), овощей (60,6%). В то же время Япония начала закупать у России больше рыбы и рыбной продукции — на 21,7% по сравнению с июлем прошлого года.

Также данные Минфина свидетельствуют, что экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле 2022 года снизился на 21,5 процента, а запчастей к ним – на 70,2 процента.

В денежном измерении импорт из России в Японию за год вырос на 31% — до 1,3 млрд долларов, а экспорт снизился на 49,5%, до 303 млн долларов. Поставки минерального топлива из России в ценностном выражении выросли на 45,1% из-за роста цен на энергоносители.

Напомним, в мае, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, правительство Японии ввело санкции в отношении более 70 компаний и 100 россиян, среди которых глава правительства России Михаил Мишустин, дочери президента РФ Владимира Путина и родственники близкого к нему олигарха Геннадий Тимченко. В том же месяце японские власти запретили экспорт высокотехнологичных товаров на территорию государства-агрессора, а в апреле объявили о намерении постепенно отказаться от закупки российского угля. С 17 июня Япония запретила ввозить в Россию грузовики, самосвалы, а также другое оборудование и технику.

Ранее журналисты сообщали, что импортеры нефти из Южной Европы активно скупают российскую нефть Urals, за 4 месяца до начала действия нефтяного эмбарго.

Также мы писали о том, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить экспорт нефти в обход России.

Фокус разбирался, что изменится после вступления в силу нефтяного эмбарго, одобренного ЕС.