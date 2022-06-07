Нефтяное эмбарго ЕС вступит в силу в 2023 году: к чему готовиться

С 2023 года в Евросоюзе будет действовать запрет на импорт российской сырой нефти морем. Эксперты уверены: санкции – серьезный удар для экономики страны-агрессора.

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Евросоюз согласовал шестой пакет санкций, в котором предусмотрено эмбарго на поставки сырой российской нефти морем, начиная с 2023 года. Хотя ряд стран ЕС уже в 2022 году откажутся от российской нефти, а некоторые, как Литва и Польша, – и от российского газа. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Запретить кровавые деньги. Как шестой пакет санкций ЕС повлияет на войну в Украине".

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"Это значительный удар для РФ, особенно, если другие страны нарастят добычу, а Китай замедлится со своим ростом. Тогда доходы РФ значительно просядут. Сейчас ситуация такова, что падение объемов экспорта полностью компенсируется ростом цены на энергоносители. Со временем ситуация выровняется, страны заменят поставщиков, и падение объемов поставок из РФ также будет отражено в объеме доходов", — рассказал Фокусу исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

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Запретить кровавые деньги. Как шестой пакет санкций ЕС повлияет на войну в Украине

Скорее всего, чтобы сохранить уровень добычи, в ближайшие месяцы Россия попытается договориться перебросить поставки нефти с европейского направления на азиатское.

Экономист, консультант Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Виталий Шапран говорит, что с учетом высоких цен на нефть в мире даже при условии торговли российской нефтью с дисконтом $30 за баррель, у РФ будут оставаться неплохие доходы. "Чтобы изменить ситуацию в корне, нужно, чтобы цена российских марок нефти опустилась до $30-40 за баррель. Сейчас в ЕС и США обсуждают будущую модель создания картеля, который бы диктовал цену РФ. Вот картельный механизм будет уже наиболее эффективным оружием, а текущий шаг ЕС является первым шагом к уничтожению нефтяной отрасли агрессора", — объясняет Виталий Шапран.

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Потери РФ от европейского эмбарго могут достигать десятков миллиардов. "Если говорить в сроках налоговых поступлений, то потери бюджета РФ от таких действий, главным образом, от уменьшения объемов поставок нефти, мы (CASE Ukaine) оцениваем в сумму $12-15 млрд. в год. Это около 5% доходов федерального бюджета и около 3% доходов общего бюджета. В общем, это очень много – это примерно половина годовых расходов России на полицию, росгвардию и суды", — отметил в комментарии Фокусу Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина.

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По мнению Виталия Шапрана, необходимо добиться того, чтобы агрессор снабжал условно бесплатной нефтью весь европейский регион или снизил добычу до 2-3 млн. баррелей в день. Тогда экономика РФ действительно серьезно пострадает в результате общих усилий стран мира по ужесточению санкций к агрессору.

Ранее Фокус писал, что санкции Евросоюза в шестом пакете включают эмбарго на импорт российской нефти морскими путями, а также отключение "Сбербанка", Россельхозбанка, Московского кредитного банка и одного белорусского банка от системы SWIFT.

Напомним, российский газовый монополист "Газпром" остановил поставки газа в Нидерланды после отказа платить рублями.

Как сообщалось, Литва официально прекращает закупку российских энергоносителей — природного газа, нефти и электроэнергии.