Литва официально прекратила импорт газа, нефти и электричества из РФ

По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, таким образом Вильнюс выражает свою поддержку Украине и не желает финансировать российскую армию.

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Литва от 22 мая 2022 официально прекращает закупку российских энергоносителей — природного газа, нефти и электроэнергии. Об этом сообщило издание LRT.

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Страна будет теперь обеспечивать газовые потребности через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, который принимает голубое топливо из США. А единственный импортер нефти Orlen Lietuva отказался от поставок из России примерно месяц назад, потребности в электроэнергии Литва будет закрывать с помощью местных источников и импорта через соединение со Швецией, Польшей и Латвией.

По словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, таким образом страна выражает свою поддержку Украине во время войны с РФ и не желает финансировать российскую армию, которая за полученные деньги от продажи энергоресурсов будет убивать украинцев.

Чиновник заявил, что это первый шаг к полной независимости Литвы на рынке продаж энергоносителей.

"🇱🇹 Литва официально прекращает импорт российского газа, нефти и электричества. Прекрасный пример для других союзников, как получить независимость от российских энергоресурсов", — отметил на своем телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Теперь Литва будет обеспечивать все соответствующие потребности самостоятельно или благодаря импорту из других государств.

[ + – ] Андрей Ермак заявил, что Литва полностью отказалась от российских энергоресурсов

Напомним, Литва передала на нужды Украины тяжелые минометы, цена которых достигает миллионов евро. Дружеское государство передало украинским защитникам более 35 наименований разного вооружения, начиная с ПЗРК Stinger и заканчивая автоматами.

Также Фокус писал о помощи Литвы Украине. Еще до полномасштабного вторжения России страна Прибалтики объявила о передаче на нужды Украины вооружения на сумму около 2 млн евро.