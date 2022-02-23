Литва направит Украине помощь в размере 1,8 млн евро: что в нее входит

По информации литовских дипломатов, основную часть помощи составляет вооружение. Остальное — оборудование для спасательных работ и поддержки связи.

Украина получит от Литвы помощь в размере 1,8 млн евро. Решение приняло правительство страны, говорится в пресс-службе МИД страны.

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Эти средства направлены Киеву в качестве чрезвычайной помощи Украине, говорится на сайте ведомства.

"Два пакета помощи — на гражданскую оборону и вооружение, были сформированы за счет уставных служб МВД и государственных резервов. Их общая стоимость составляет 1,8 млн евро. Украина сообщила международному сообществу, что нуждается в немедленной помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Литва решила помочь Украине, которая "сталкивается с беспрецедентной военной агрессией со стороны России".

"Наш быстрый ответ на объявленный запрос о помощи является важным знаком поддержки и солидарности с Украиной. Это груз первой помощи. Мы будем продолжать помогать Украине по мере наших возможностей, потому что Украина сейчас является щитом и для нашей собственной безопасности", — сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Пакет помощи включает оборудование для пожаротушения и спасательных работ — лодки, мобильные обогревательные устройства, индивидуальные дозиметры и противогазы, пожарные перчатки и рукавицы, а также оборудование для связи — брандмауэры, маршрутизаторы и сервисную станцию. Общая сумма составляет 260 тыс. евро.

Кроме того, из резерва уставных органов внутренних дел в Украину направляется различное вооружение на сумму 1,5 млн. евро.

Напомним, 23 февраля в Киеве проходит встреча президента Владимира Зеленского и глав Польши и Литвы — Анджея Дуды и Гитанаса Науседы.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время визита в Киев анонсировала расширение количества военных инструкторов и военной помощи Украине.