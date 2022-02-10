Литва передаст Украине партию ПЗРК Stinger уже в ближайшие дни: что о них известно (фото)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время визита в Киев анонсировала расширение количества военных инструкторов и военной помощи Украине.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла в Киев с официальным визитом. Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявила, что в ближайшее время зенитно-ракетный комплекс Stinger будет передан нашей стране. Об этом сообщает Интерфакс Украина.

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По словам премьера, Литва будет увеличивать количество военных инструкторов в Украине, а также наращивать поставку военной помощи.

"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и будем предоставлять Украине дополнительное вооружение и военное оборудование. Я сообщила господину премьер-министру, что в ближайшие дни в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", — заявила Шимоните.

На что способен ПЗРК Stinger

FIM-92 Stinger — это переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух". Разработан компанией General Dynamics. Основное предназначение — уничтожение низколетящих вертолетов и самолетов врага. Находится на вооружении с 1981 года.

Основные характеристики ПЗРК Stinger:

Масса — 14,3 кг

Прицельная дальность — 200-4500 метров

Максимальная дальность — 4500 метров

Как наводится Stinger

Базовая модификация оснащается ракетой с инфракрасной головкой самонаведения. Ракета захватывает цель по тепловому излучению работающего двигателя цели. Существует также версия работающая в двух диапазонах — инфракрасном и ультрафиолетовом. Это делает ракету более устойчивой к помехам и позволяет поражать цели с большей вероятностью.

[ + – ] Моджахед со Stinger

Существуют различные модификации ПЗРК Stinger. За свое время существования ПЗРК применялись в различных войнах:

война в Афганистане

Фолклендская война

Ангольская гражданская война

война в Ираке

и ряде других

Stinger в Афганистане

Переносной зенитно-ракетный комплекс сыграл важную роль во время войны в Афганистане. Поставки Stinger моджахедам позволил усилить смертоносную смесь в стране. В рамках операции "Циклон" ЦРУ поставило около 500 ракет к Стингерам и около 250 пусковых установок.

Согласно Ежегодному журналу ПВО США за 1993 год, артиллеристы моджахедов сбили примерно 269 самолетов в 340 боях. Вероятность поражения составила 79%. Однако советские военные утверждают, что в США преувеличивают потери. На самом деле было сбито 35 самолетов и 63 вертолета за время войны.

[ + – ] Сюжет Discovery о ПЗРК Stinger в Афганистане

Напомним, Эстония передала Украине треть своих запасов ракет для Javelin. 21 января стало известно, что Эстония передаст Украине ракеты для ПТРК Javelin, а Литва с Латвией — ПЗРК Stinger. Для передачи вооружений страны Балтии получили разрешение на поставки в США.