Ракеты для Javelin и ПЗРК Stinger: страны Балтии отправят Украине оружие с разрешения США

Эстония отправит Украине противотанковые ракеты для комплекса Javelin, а Латвия и Литва – зенитные ракеты Stinger. Министры обороны трех стран полагают, что РФ изменит агрессивную позицию.

Эстония, Латвия и Литва предоставят Украине ракеты для Javelin и комплексы Stinger. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Эстонии.

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"Украина сейчас находится на переднем крае военного конфликта с Россией. Война в Украине продолжается, и важно всячески поддерживать ее в противостоянии агрессору", – сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

В Минобороны уточнили, что Эстония предоставит Украине противотанковые ракеты для комплекса Javelin.

[ + – ] Британия на этой неделе отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия

Латвия и Литва отправит ПЗРК Stinger и "сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала".

[ + – ] Украина получит оружие американского производства

Министры обороны трех стран надеются, что Украине не придется применять эти системы вооружений и что Россия изменит агрессивную позицию.

Министерство обороны Эстонии отметило, что перед тем, как отправить Украине вооружение, страны ждали необходимые разрешения от США.

Что предшествовало решению стран Балтии?

Газета The Washington Post 20 января писала о разрешении чиновников из США трем членам НАТО из стран Балтии отправить оружие американского производства в Украину.

Администрация президента США Джо Байдена также уведомила Конгресс о предоставлении Украине пяти транспортных вертолетов Ми-17 российского производства. Изначально они предназначались для вооруженных сил Афганистана и ремонтировались в Украине, говорится в сообщении.

[ + – ] Вертолеты Ми-17 ремонтировали в Украине Фото: РБК

Как пишет газета, США могут отправлять Украине оружие из существующих запасов Министерства обороны.

"США также могут поставлять технику Украине, классифицировав ее как "лишнюю оборонную статью", которая больше не нужна", – указали журналисты.

Разрешение странам Балтии поставлять оружие американского производства требует одобрения Госдепартамента в соответствии с правилами экспортного контроля, отметила The Washington Post.

Напомним, что Великобритания передала Украине около двух тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW. Они могут поражать цели на дистанции до 800 метров по принципу "выстрелил и забыл", а также способны пробить до 500 мм брони.

Нидерланды заявляли об открытости в вопросе поставок вооружения Украине по линии НАТО.