Ракети для Javelin та ПЗРК Stinger: країни Балтії відправлять Україні зброю з дозволу США

Естонія надішле Україні протитанкові ракети для комплексу Javelin, а Латвія та Литва — зенітні ракети Stinger. Міністри оборони трьох країн вважають, що РФ змінить агресивну позицію.

Естонія, Латвія та Литва нададуть Україні ракети для Javelin та комплекси Stinger. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Естонії.

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"Україна зараз перебуває на передньому краї військового конфлікту з Росією. Війна в Україні триває, і важливо всіляко підтримувати її у протистоянні агресору", — сказав міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

У Міноборони уточнили, що Естонія надасть Україні протитанкові ракети для комплексу Javelin.

[ + – ] Британія цього тижня відправила до України 2000 одиниць протитанкової зброї.

Латвія та Литва відправить ПЗРК Stinger та "супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу".

[ + – ] Україна отримає зброю американського виробництва

Міністри оборони трьох країн сподіваються, що Україні не доведеться застосовувати ці системи озброєнь і Росія змінить агресивну позицію.

Міністерство оборони Естонії зазначило, що перед тим, як відправити Україні озброєння, країни чекали на необхідні дозволи від США.

Що передувало рішенню країн Балтії?

Газета The Washington Post 20 січня писала про дозвіл чиновників із США трьом членам НАТО із країн Балтії відправити зброю американського виробництва в Україну.

Адміністрація президента США Джо Байдена також повідомила Конгрес про надання Україні п'яти транспортних гелікоптерів Мі-17 російського виробництва. Спочатку вони призначалися для збройних сил Афганістану та ремонтувалися в Україні, йдеться у повідомленні.

[ + – ] Гелікоптери Мі-17 ремонтували в Україні Фото: РБК

Як пише газета, США можуть надсилати Україні зброю з наявних запасів Міністерства оборони.

"США також можуть постачати техніку Україні, класифікувавши її як "зайву оборонну статтю", яка більше не потрібна", — зазначили журналісти.

Дозвіл країнам Балтії постачати зброю американського виробництва потребує схвалення Держдепартаменту відповідно до правил експортного контролю, зазначила The Washington Post.

Нагадаємо, що Великобританія передала Україні близько двох тисяч протитанкових ракетних комплексів NLAW. Вони можуть вражати цілі на дистанції до 800 метрів за принципом "вистрілив і забув", а також здатні пробити до 500 мм броні.

Нідерланди заявляли про відкритість щодо постачання озброєння Україні по лінії НАТО.