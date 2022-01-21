Javelin на мінімалках: на що здатні британські ПТРК NLAW, передані Україні (відео)

Протитанкові ракетні комплекси здатні знищувати цілі на дистанції до 800 метрів за принципом "вистрілив і забув". Це легка й універсальна зброя проти будь-якої броньованої техніки.

Британія передала Україні майже дві тисячі протитанкових ракетних комплексів NLAW. У Міноборони розглядають можливість надсилання ще більше ПТРК. Про це повідомляє Daily Mail.

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За словами міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, Сполучене Королівство має намір і надалі підтримувати Україну, її суверенітет і спільні інтереси. Тому питання щодо спрямування в Україну більшої кількості зброї для оборони розглядатиметься й надалі.

Навіщо призначений ПТРК NLAW?

Розробник протитанкового ракетного комплексу компанія Saab Bofors Dynamics заклав одразу кілька унікальних особливостей у нього. Насамперед це простота у використанні та малі габарити з вагою, що дозволяє його використовувати одному оператору. Також для наведення на ціль потрібно лише приблизно 3-5 секунд.

[ + – ] NLAW здатний знищувати цілі на надкоротких дистанціях Фото: SAAB

NLAW призначений для ураження будь-якої броньованої або звичайної техніки, озброєнь і навіть вертольотів ворога. За своїм принципом дії протитанковий ракетний комплекс NLAW діє за принципом "вистрілив і забув". Це означає, що оператору не потрібно спрямовувати ракету до цілі по всьому шляху. Ракета сама розраховує траєкторію, поправку на вітер і рух цілі.

Основні характеристики NLAW:

дальність стрільби — від 20 до 800 метрів;

вага — 12,5 кг;

час наведення до 5 секунд;

калібр — 150 мм;

здатний пробити до 500 мм броні.

Окремо варто підкреслити, що інформація, яка розповсюджується в російських телеграм-каналах і ЗМІ, про те, що Україні поставляються ПТРК, у яких закінчується термін придатності неправдива. NLAW виробляється з 2009 року, а за заявою розробника його термін придатності становить 20 років.

NLAW уражає цілі подібно до Javelin

ПТРК уражає цілі за принципом OTA (Overfly Top Attack) — ураження цілі зверху. Детонація ракети відбувається під кутом 90 градусів. Це відбувається за командою магнітного й оптичного датчика. Так, можна знищити ціль, яку ледве видно в приціл.

[ + – ] Робота NLAW

Якщо на шляху до цілі є інша техніка, а реальна ціль далі, то потрібно перемкнути датчик на шкалі "дальність до цілі" на 100 метрів. Магнітний датчик не відреагує на першу ціль, а спрацює на другу.

[ + – ] Момент ураження даху танка в режимі OTA

Можливе використання та знищення цілі в режимі Direct Attack прямою траєкторією для неброньованих цілей.

Переваги та недоліки ПТРК NLAW

Крім компактності та простоти у використанні у ПТРК є й інші переваги. Наприклад, до цілі, що знаходиться у 600 метрах від оператора, ракета долетить за 3 секунди. А на дистанції 200 метрів — 1 секунду. Це дозволяє стріляти у режимі прямого пуску практично без похибки.

[ + – ] ПТРК NLAW "ультимативне" рішення для знищення танків

ПТРК NLAW можна використовувати з приміщень, чого не може Javelin через необхідність набрати висоту для ракети. У протитанковому комплексі від компанії Saab ракета оптимізована для використання з кутом нахилу ПТРК до +/- 45 градусів. Завдяки цьому можна вести вогонь з верхніх поверхів.

До мінусів належить те, що якщо ціль буде за перешкодою вище 4-5 метрів, то ракета не зможе її подолати. Плюс ПТРК одноразовий. Після пострілу можна забрати приціл Trijicon ACOG, який встановлюється на стандартну планку Пікатінні.

[ + – ] Приціл Trijicon ACOG на гвинтівці AR

Як пишуть у Defense Express, по суті, британські ПТРК — це дуже розумна версія РПГ-7. Через це його не варто порівнювати з українськими "Корсарами" чи "Стугнами". Тому що вони призначені на одного бійця, а не протитанковий розрахунок. Це окремий елемент протитанкової оборони, який діє разом із ПТРК "Корсар", "Стугна" або Javelin.

Нагадаємо, Великобританія може перекинути сотні військових у країни НАТО, які межують з Україною на додачу до наявного контингенту в Польщі й Естонії.

Про готовність постачання зброї в Україну заявили в Чехії. Йдеться як про озброєння, так і про боєприпаси.