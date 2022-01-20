Чехія готова постачати Україні зброю та військове обладнання — Міноборони

В оборонному відомстві заявили, що їхня держава історично та політично перебуває на боці України. Тому вони зроблять все можливе, аби допомогти нашій країні.

Новий уряд Чехії виявив бажання допомогти Україні на тлі можливого вторгнення Росії на територію України. Чехія готова продати або відправити зброю та військове обладнання Києву. Про це розповіла міністриня оборони Чехії Яна Чорнохова, повідомляє чеське видання Hospodářské noviny.

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"Чеська Республіка історично, політично і в плані союзів перебуває на боці України. Якщо Україна потребує допомоги, ми зробимо все можливе, щоб допомогти", — сказала Чорнохова.

За словами міністрині, постачання озброєння варто узгодити з країнами "Вишеградської четвірки", Німеччиною, Австрією та країнами Балтії. Чорнохова додала, що в Україні мають вирішити, які саме військові матеріали та озброєння потрібні країні.

До "Вишеградської четвірки" входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина.

Повідомляється, що найближчим часом у Прагу має приїхати голова військових сил України Валерій Залужний. Тим часом міністр оборони Чехії веде переговори з головнокомандувачем чеської армії Олексою Опатою щодо можливих потреб України.

Міністриня додала, що в урядовій коаліції Чехії є позитивний консенсус щодо України.

"Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюсь із міністром закордонних справ Яном Липавським, і наші погляди на допомогу Україні збігаються", — заявила Яна Чорнохова.

Найближчим часом пройдуть спільні військові навчання. Чеська армія відправить 6 своїх військових спецназівців в Україну для проведення спільних навчань "Срібна шабля 2022" наприкінці лютого або на початку березня. Відомо, що навчання відбудуться за планом НАТО щодо розвитку ЗСУ.

Фокус писав про те, що США дозволили країнам Балтії поставити Україні ракети Stinger і Javelin. Держдеп дав дозвіл Литві, Латвії та Естонії постачати ракети й інше американське озброєння в Україну. Таке рішення було ухвалено на тлі можливого вторгнення Росії в Україну. Усі 3 країни Балтії входять до НАТО.

Повідомлялося, що Великобританія планує надіслати більше озброєння для України. Україну планують оснастити додатково 2 000 одиниць протитанкових ракетних систем. Міністр оборони Великобританії заявив, що має намір і надалі підтримувати суверенітет України та спільні інтереси двох країн.