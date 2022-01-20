США дозволили країнам Балтії поставити Україні ракети Stinger та Javelin

Держдеп ухвалив таке рішення на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії.

Державний департамент США дозволив трьом країнам Балтії – Литві, Латвії та Естонії – поставити Україні ракети та іншу американську зброю на тлі загрози військового вторгнення Росії. Про це з посиланням на три джерела, знайомі із цим рішенням, повідомляє агентство Reuters.

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Наразі Естонія має право передати Україні протитанкові ракети, а Литва – ракети класу "земля-повітря" Stinger. Яку зброю зможе поставити українській стороні Латвія, не уточнюється.

Держдеп не коментував інформацію агентства. За словами одного з джерел, рішення з боку американського зовнішньополітичного відомства показує терміновість цього питання у зв'язку з кризою навколо України після деякого затягування з боку Державного департаменту.

Зазначимо, що згідно з правилами експортного контролю з боку Сполучених Штатів країни-союзники повинні спочатку отримати схвалення в Держдепу перед тим, як передавати будь-яку зброю, отриману від американської сторони, іншим державам.

Нагадаємо, під час пресконференції за підсумками першого року президентства Джо Байден заявив, що Росія зазнає серйозних збитків у разі вторгнення в Україну. Йдеться, зокрема, про заборону проведення російськими банками операцій у доларах.

Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні від 19 січня закликав громадян не панікувати через загрозу повномасштабної війни з РФ.