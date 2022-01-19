"Не біжіть за гречкою та сірниками": Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення Росії

Президент не бачить нічого нового у небезпеці вторгнення РФ до країни. Також гарант закликав громадян не панікувати, вірити в армію та будувати подальші плани.

Ажіотаж навколо можливого вторгнення Росії в Україну підігрівається з метою "нападу на нерви українців" та формування постійного відчуття тривоги. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з українцями, яке опублікував у Facebook.

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Все інформаційне поле, за словами президента, переповнене однаковими новинами про військове вторгнення Росії "прямо завтра і будь-якої миті", а також загальної мобілізації.

"Всю цю риторику в офіційних політичних заявах, новинах та чутках біля під'їзду об'єднує одне логічне питання: а в чому власне новина? Хіба це не є реальністю вже 8 років? Хіба вторгнення РФ не почалося у 2014 році, а ризики війни з'явилися лише сьогодні", — питає глава держави.

Такі повідомлення, на думку Зеленського, впливають на інвесторів та кон'юнктуру для бізнесу.

Президент наголосив, що Україна не хоче війни, але має завжди до неї бути готовою.

"Україна постійно нарощує свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива і готова щодня до всього армія. Ми знаємо про всі можливі загрози і розраховуємо насамперед лише на себе", — повідомив він.

Що Зеленський порадив українцям?

Українцям не потрібно панікувати та емоційно реагувати на новини про можливе вторгнення Росії в Україну, заявив президент.

"Усім громадянам, особливо похилого віку, потрібно видихнути, заспокоїтися і не бігти за гречкою та сірниками. Усім ЗМІ не бути засобами масової істерії. Нашим партнерам бути дієвими не на словах. Важлива не тільки інформація про те, що робитиме РФ, а й про те, що зробить світ", — додав Зеленський.

Громадянам України, на думку глави держави, треба мати "холодну голову", впевненість у власних силах, в армії та у всій Україні.

"Не накручувати себе, на все реагувати мудро, не емоційно. Головою, а не серцем, не кричати "все пропало". Не думати тривожно і що буде в майбутньому", — наголосив він.

Плани Зеленського на 2022 рік

Наприкінці звернення Зеленський нагадав про плани на поточний рік. Він пообіцяв побудувати Запорізький міст та найбільшу трасу від Ужгорода до Луганська.

"Будуватимемо дороги, мости, школи, літаки, стадіони, вагони і танки. Вакцинуємо більшість населення. У квітні відсвяткуємо Пасху, в травні — як завжди, сонце, вихідні, шашлики і День перемоги. А далі — літо, будемо складати ЗНО, вступати в університети, планувати відпустки, копати городи, гуляти весілля. Восени вболіватимемо за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі — зима, готуватимемося до новорічних свят", — підсумував Зеленський на оптимістичній ноті.

Нагадаємо, що в МЗС Росії заявили про відсутність планів нападу на Україну. РФ також закликала США припинити постачання Україні військової допомоги.

Попри ці заяви Росія під виглядом навчань стягує війська до кордонів з Україною. Військові вже розмістили табір із РСЗВ "Ураган" неподалік Києва.

У Південному військовому окрузі РФ розгорнуто першу бригаду із ЗРК "Бук-М3", яка прикриватиме Росію від сил південного флангу НАТО.